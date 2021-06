El Alonso Quijano reúne a 72 tiradores en el IV Open ‘El Lugar de La Mancha’

El pasado fin de semana el Club de Tiro Olímpico “Alonso Quijano” de Argamasilla de Alba celebró el IV Open “El Lugar de La Mancha”, el cual contó para la entrega de trofeos con el alcalde de la localidad, Pedro Ángel Jiménez; la alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor; el vicepresidente de la Federación de Tiro Olímpico de Castilla-La Mancha, Carlos Losada, y el presidente del Alonso Quijano, Pablo Millán.

En la última cita del Alonso Quijano se reencontraron viejos tiradores con nuevas incorporaciones poniendo de manifiesto la buena salud y el auge de este deporte tanto a nivel local como provincial y regional.

La cuarta edición del open proclamó campeón absoluto a Francesco Cornacchia, del Club Quijote de Alcalá de Henares; quedando primeros en sus respectivas categorías: Pablo Millán, del Club Alonso Quijano de Argamasilla de Alba (senior masculino), Luisa Trujillo Ruiz, del Club Alonso Quijano de Argamasilla de Alba (senior femenino); Santiago Gómez Salgado, del Club Quijote de Alcalá de Henares (veteranos masculino) y Ana María Jesús Buendía Cano, del Club de Cuenca (veteranos damas).

El éxito de este torneo y todos aquellos que viene organizando el club argamasillero “sin duda no es un regalo, ni suerte, es el fruto del trabajo y cariño puestos en cada evento. Es el reflejo de tantos años de ligar la actividad deportiva del club Alonso Quijano con el de su pueblo Argamasilla de Alba y comarca. Es, en resumen, esta forma de trabajar, uno de los espejos en los que debiéramos mirarnos todos y aprender del Club Alonso Quijano”, subrayó el vicepresidente de la Federacion en las redes sociales.

A pesar de coincidir con numerosas actividades deportivas, que fueron aplazadas por los problemas de movilidad durante el estado de alarma, el IV Open “El Lugar de La Mancha” contó con 72 participantes que llegaron de muy diferentes y distantes lugares.

Con ello se demuestra que la labor realizada a lo largo de los años y su influencia, no sólo a nivel deportivo, sino también a nivel social y económico del Club Alonso Quijano, tiene una indudable repercusión no sólo a nivel municipal sino también en la comarca.

Cabe destacar que el vicepresidente se deshizo en elogios y halagos, tanto hacia el club por la organización, cumplimiento de horarios, tandas y normas, como por el buen trato dispensado a todos los participantes; así como hacia las autoridades locales que siempre apoyan con su presencia el deporte del tiro olímpico, sumándose en esta ocasión la alcaldesa de Alcázar de San Juan. Todo esto hace que el Alonso Quijano sume un éxito tras otro en cada una de sus convocatorias: “Los que ya habéis venido por Argamasilla sabéis por qué. A los que todavía no vinieron, me atreveré a sugerirles que no dejen de venir en cuanto puedan”, subrayó el vicepresidente.

A pesar del alto número de participantes la competición se desarrolló de forma ágil y puntual, gracias a la buena organización y al compromiso de todos, desde las personas que estuvieron en la línea de blancos o los encargados de reseñar las puntuaciones, hasta los árbitros que, aun desarrollando estrictamente sus funciones, pasaron desapercibidos.

Como curiosidad, señalar que tanto el alcalde de Argamasilla de Alba como la alcaldesa de Alcázar de San Juan ya forman parte del Alonso Quijano, sumándose al alcalde de Montiel, Raúl Valero, que ya era socio desde hace unos años.

Clasificación final:

Campeón absoluto

Francesco Cornacchia Mulder, del Club Quijote de Alcalá de Henares.

Categoría Senior:

1º Pablo Millán, del Club Alonso Quijano de Argamasilla de Alba

2º Francisco Javier González, del Club Tomelloso,

3º Ignacio Condes del Valle, del Club Azuer de Manzanares.

Categoría Damas:

1º Luisa Trujillo Ruiz, del Club Alonso Quijano de Argamasilla de Alba.

2º Eva María Redondo Ortega, del Club Cuenca.

3º Beatriz Felipe Alarcón, del Club Socuéllamos.

Categoría Veteranos:

1º Santiago Gómez Salgado, del Club Quijote de Alcalá de Henares.

2º Miguel Ángel Rivilla Yébenes, del Club Puertollano.

3º Ricardo Ballesteros Alcázar, del Club Tomelloso.

Veteranas Damas:

1º Ana María Jesús Buendía Cano, del Club de Cuenca.

2º María del Carmen Fuentes Queijas, del Club Quijote de Alcalá de Henares.

Además de los premios a los mejores tiradores se sortearon cuatro jamones y 12 bolsas de productos gastronómicos manchegos entre los no premiados.