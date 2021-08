El paro bajó en Alcázar de San Juan el 9´9% en julio

El desempleo bajó en Alcázar de San Juan el pasado mes julio en 263 personas, el 9´9%, con lo que la cifra total de parados se situó en 2.402 parados, con una tasa de desempleo del 17´3%.

Así lo ha dado a conocer el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, Gonzalo Redondo, en una rueda de prensa en la que ha presentado las últimas cifras del paro en la ciudad que suponen “el mejor dato del desempleo de los últimos 12 años, desde julio de 2009”. “Una buena noticia para celebrar, para estar contentos pero para seguir trabajando por aquellos vecinos que no tienen un empleo”, ha manifestado Gonzalo Redondo.

En el último mes el desempleo bajó tanto en hombres como en mujeres y en todos los sectores, de manera muy notable en el colectivo de personas “sin empleo anterior”. En lo que llevamos de año, las cifras también han experimentado una bajada, en este caso de 481 personas, pasando de 2.883 desempleados en enero a 2.402 de julio.

Gonzalo Redondo subrayaba que la reducción del paro en Alcázar de San Juan que fue del 9´9%, está por encima de la media nacional (5´5%), regional (5´5%) y provincial (5´7%).

“Es la mejor situación de empleo en Alcázar de San Juan en los últimos 12 años y aún así, afirmaba Redondo, este ayuntamiento en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación de Ciudad Real va a poner en marcha un Plan de Empleo en el que se contratará a 208 personas, por un período de 6 meses y una inversión de cerca de 2 millones de euros”.

El teniente de alcalde ha reiterado que son unos buenos datos de los que la oposición no se ha hecho eco “espero que no sea porque no se alegre” y ha recordado que con el gobierno municipal del PP con Diego Ortega, Alcázar llegó a tener cuatro mil desempleados, con un 31% de tasa de desempleo.