El Policía-Escritor nos sorprende ahora con su nueva novela

"El agente de policía, David Guzmán, lleva años sin levantar cabeza, pero un encuentro inesperado remueve desde el pasado su mundo, impulsándole a emprender una aventura en la que se pondrán a prueba sus habilidades junto a las ansias de venganza".

Así comienza la trama de esta apasionante historia, basada en los atentados del 11 M. Una obra ecléctica donde géneros de novela tales como la negra, misterio, espionaje e histórica se conjugan alrededor del acontecimiento más atroz de nuestra historia reciente; origen y fin de un amor eterno.

Envuelta en Azul | OC

El autor, quien ya popularizó entre nuestros oyentes un libro de poesía basado en la violencia de género "Envuelta en Azul", espera no defraudar con esta nueva aventura que "para él ha sido todo un atrevimiento, aunque con la solvencia que da conocer el Cuerpo Nacional de Policía desde dentro. No obstante, al ser todo ficción no ha tenido problema para que sus superiores autoricen la publicación", añadía.

García, ha desvelado que ya está trabajando en un nuevo y apasionante proyecto sobre los "200 años de la policía en Alcázar", contando con múltiples colaboradores locales, entre ellos el archivero municipal Francisco Atienza.