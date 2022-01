“Aquí comemos todos” recibe lo recaudado con la Flor de Pascua Solidaria

Es el segundo año que las floristerías de Alcázar de San Juan organizan una recaudación solidaria con la venta de las Flores de Pascua. Con la cantidad conseguida, que este año es de 948 euros, se apoya a una asociación que trabaje por los demás y este año “Aquí comemos todos” ha sido la destinataria. Esta asociación no recibe dinero, por lo que lo van a emplear en la compra de leche, que es uno de los alimentos que más reparten y que no pueden conservar porque no tiene una larga fecha de caducidad.

El concejal del ayuntamiento, Pablo Pichaco, que acompañaba a los organizadores en el acto de entrega simbólica del cheque con la recaudación, felicitaba a las floristerías por la iniciativa, que valoraba como demostración de la solidaridad de la ciudadanía alcazareña, pero también como manera de demostrar la cercanía e implicación social del comercio local, del pequeño comercio, con quien el ayuntamiento siempre está dispuesto a trabajar.

Las floristerías alcazareñas, Abelmar, Las Flores de Prado, Vístete de Flores y El Paraíso se han comprometido un año más en esta actividad solidaria como una forma de colaborar, decía Javier Tejero en representación de todas ellas, para que Alcázar sea una sociedad mejor, para ayudar y de alguna manera posibilitar que todos podamos colaborar a ello porque dice que:”sin un buen sustrato nada crece bien”.

Adolfo Tabasco afirmaba que con esta acción una vez más se demuestra la colaboración y solidaridad de Alcázar, que hace falta sobre todo en estos tiempos tan duros de pandemia, decía. Agradecía la iniciativa de las floristerías y valoraba de forma muy positiva el trabajo que el ayuntamiento está realizando con los contratos de empleo social, con los Planes de empleo que permiten a muchas de las personas que se acercan a la recogida de alimentos, salir de esa situación, que no le gusta a nadie, afirmaba. Ojalá que nadie tuviera que verse en esa situación. Tabasco animaba a donar alimentos a la Asociación, que tiene una nave en el Centro de empresas, desde donde reparte, a las familias que lo necesitan, productos de alimentación, ropa y juguetes.