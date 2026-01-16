Provincia

Las oficinas de Gestalba se modernizan y amplían

Están completamente habilitadas tras un proceso de reforma que viene a reforzar la apuesta de la Diputación de Albacete por una gestión tributaria pública, moderna, cercana y eficaz

El presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, junto al vicepresidente, Fran Valera, visitaron las nuevas instalaciones centrales de GESTALBA, ya completamente habilitadas tras un ambicioso proceso de ampliación y reforma que viene a reforzar la apuesta del Gobierno Provincial por una gestión tributaria pública, moderna, cercana y eficaz.

Las oficinas centrales de GESTALBA, con entrada exclusiva por el número 4 de la calle Carnicerías (si bien en su planta superior dan a la Plaza de la Mancha), contaban desde 2015 con una superficie aproximada de 800 m². El progresivo incremento de competencias, la ampliación de convenios con los ayuntamientos y el crecimiento de la plantilla hicieron necesario un salto cualitativo en infraestructuras.

Entre 2021 y 2022, la Diputación adquirió locales colindantes, lo que ha permitido alcanzar una superficie total cercana a los 1.900 m². Una ampliación que ha hecho posible integrar de forma funcional todas las unidades actuales y prever las necesidades futuras del organismo, garantizando un servicio más ágil, ordenado y accesible.

La intervención ha supuesto la renovación integral de los espacios, la mejora de la accesibilidad, la modernización de instalaciones y la creación de zonas más cómodas, versátiles y eficientes para la atención presencial, en un entorno pensado para facilitar los trámites y humanizar la relación con la administración, incluyendo además zonas destinadas a la formación de las y los profesionales, sala de reuniones y sala office, entre otras.

Una inversión al servicio de las personas

A los 971.000 euros de la adquisición, se suma una inversión de en torno a 1.423.420 euros en las obras, a la que se suman otros más de 68.000 euros destinados a la redacción del proyecto y dirección facultativa, y cerca de 72.000 euros para dotar las instalaciones de nuevo mobiliario. Una apuesta estratégica que responde a una visión clara por parte del Gobierno de Santi Cabañero: la de mejorar los servicios públicos desde la base, cuidando tanto a quienes los utilizan como a quienes los prestan.

GESTALBA es un organismo autónomo de la Diputación de Albacete creado en 1992 para gestionar, por delegación de los ayuntamientos, los tributos y demás ingresos de derecho público. Su labor consiste en en facilitar a las Entidades Locales y a la ciudadanía una gestión tributaria cada vez más sencilla, eficaz y transparente, reforzando la confianza entre administraciones y contribuyentes.

En este sentido, presidente provincial subrayó que “contar con un organismo público, cercano y profesional como GESTALBA es una enorme ventaja para esta provincia, porque convierte una obligación en un servicio mejor atendido y más comprensible”.

Los datos avalan este modelo: más de 158 millones de euros gestionados en 2024 (última memoria disponible hasta la fecha), una recaudación en período voluntario superior al 94%, más de 77.000 atenciones presenciales y más de 500.000 trámites online, además de una valoración muy positiva por parte de los ayuntamientos.

