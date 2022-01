Unidas Podemos pide al alcalde de Albacete que se aclare sobre la ubicación del campamento para temporeros

Hace apenas una semana Unidas Podemos criticaba lo mal que habían hecho las cosas el equipo de gobierno, al enterarse de que todo el trabajo realizado para habilitar el campamento de La Dehesa (junto al cementerio) como recurso habitacional para familias con menores de los asentamientos no había servido para nada, porque la Junta había informado de que la ubicación no era viable legalmente.

Esta fue la información que se trasladó en el último consejo de Urvial, donde por parte del concejal de Urbanismo se explicó que el proyecto se iba a hacer en un terreno disponible que había en el barrio de La Estrella. Sin embargo, ahora el alcalde ha anunciado, que en La Estrella no, que se va a buscar un terreno en las inmediaciones del cementerio que cumpla la normativa de estar a más de 50 metros del Camposanto.

Desde Unidas Podemos destacan que existen tres solares disponibles de propiedad municipal en el entorno cercano al barrio de La Estrella, y no entienden por qué el alcalde abre la vía a buscar parcelas cerca del cementerio y negociar con sus propietarios la compra o el alquiler. No comparten que el Ayuntamiento tenga que comprar una parcela a un particular teniendo suelo propio, ni tampoco compartimos que pudiendo hacer el recurso en una zona más integrada en la ciudad se quiera hacer en un terreno apartado y aislado.

Piden al alcalde que hasta que no se haya tomado una decisión en firme deje de hacer declaraciones públicas que no hacen más que confundir, contradecir lo que dijo el concejal de Urbanismo, y lo peor de todo retrasar la solución a la problemática de la infravivienda."