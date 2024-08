Un total de 531 familias albaceteñas se podrán beneficiar del renovado Cheque Escolar

El concejal de Educación, Pascual Molina, ha informado de los asuntos de su área que esta mañana han pasado por la Junta de Gobierno Local, como la aprobación de las listas definitivas de subvención del cheque escolar para el curso 2024/2025 y la concesión de subvenciones para proyectos o actividades a desarrollar en centros educativos de Albacete durante el presente año.

531 familias se beneficiarán del Cheque Escolar durante el curso 2024/2025

En cuanto al listado definitivo de subvenciones del cheque escolar concedidas para el curso escolar 2024/2025, Pascual Molina ha explicado que, de las 936 solicitudes presentadas, 734 reúnen todos los requisitos exigidos en la convocatoria.

Teniendo en cuenta el presupuesto destinado al cheque escolar asciende a 500.000 euros, el concejal ha señalado que 531 familias se beneficiarán inicialmente durante 10 meses, desde septiembre de este mismo año hasta junio del 2025, lo que supone 130 más que en la convocatoria anterior, distribuidos de la siguiente manera según el importe concedido: 361 beneficiarios recibirán 100 euros; 148 familias, 80 euros; y 22 un total de 60 euros.

Pascual Molina ha asegurado que “es un hito educativo para la ciudad que el Ayuntamiento vaya a atender por primera vez desde el principio todas las solicitudes cuya renta per cápita sea inferior a 10.583 euros”, asegurando que “es una muestra más de nuestro apoyo a la educación y a las familias”.

En este sentido, el concejal de Educación ha recordado que además del cheque escolar, el Ayuntamiento atiende a 500 niños y niñas directamente a través de las escuelas infantiles municipales con el objetivo de ofrecer una atención de calidad, mejorar la detección y atención temprana de los niños y niñas de Albacete y ayudar a mejorar la conciliación de la vida familiar y laboral.

Pascual Molina ha explicado que también se constituirá una lista de espera con un total de 203 solicitantes ordenada por renta per cápita, teniendo prioridad las inferiores, que podrán ser beneficiarios de cheque escolar a lo largo del curso si se producen renuncias por parte de las familias beneficiarias.

El concejal ha señalado que 202 solicitantes no han reunido los requisitos establecidos en las bases reguladoras de la convocatoria por exceder la renta anual de la unidad familiar del importe de 60.000 euros establecido como máximo; no figurar empadronados con una anterioridad de seis meses a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes (14/06/2024); incumplir, por exceso o por defecto, la edad mínima o máxima exigida a los menores; encontrarse la solicitud incompleta, no presentar la documentación exigida en las bases de la convocatoria; y no haber subsanado las deficiencias detectadas en la misma dentro del plazo de subsanación concedido al efecto, que finalizó el 29/07/2024; y haber desistido de su solicitud en el transcurso del procedimiento y antes de haber recaído resolución.

Pascual Molina ha explicado que gracias al aumento de la partida presupuestaria asignada a estas ayudas por parte del Equipo de Gobierno, pasando de 360.000 a 500.000 euros, “no solo hemos aumentado las cantidades de 40, 60 y 80 euros a los 60, 80 y 100 euros mensuales según la renta per cápita, sino que también vamos a llegar a más albaceteños y a más familias que nunca, no solo a familias vulnerables, sino también a esa clase media trabajadora que necesita de este recurso para conciliar su vida familiar y laboral”.

El concejal ha señalado que “con el cheque escolar pretendemos que ningún niño se quede sin esta atención educativa porque sus padres no consigan plaza en una escuela infantil pública y con la que además se garantizar la libre elección de centro”.

Subvenciones por valor de 7.000 euros para 10 proyectos educativos en 2024

Pascual Molina ha informado además de la aprobación de las subvenciones a proyectos o actividades a desarrollar en centros educativos durante 2024, recordando que “al igual que el cheque escolar o las subvenciones a AMPAs y FAPAs, hemos aumentado la cuantía, pasando de 600 a 700 euros, lo que supone un aumento del casi el 17 por ciento, como un ejemplo más de nuestro compromiso con la educación y el fomento de la corresponsabilidad”.

Según ha explicado, de los 11 proyectos presentados este año, se han aprobado 10 que suponen una inversión total de 7.000 euros, dedicados a diferentes temáticas: murales temáticos en patios; proyectos para fomentar la ciencia a los más pequeños; promoción de la salud y los hábitos de vida saludable; proyectos por la igualdad de género; visibilidad y puesta en valor de mujeres científicas; escuela de padres; charlas orientativas para la concienciación y pautas sobre el TDAH y TDA; proyectos para concienciar sobre la discapacidad; formación en valores y acompañamiento al alumnado en su crecimiento personal; fomento de la reducción, reutilización y el reciclaje y protección del medio ambiente; y visitas y actividades extraescolares.