Un sindicato policial denuncia a Sáez y Belinchón por un presunto caso de prevaricación

Tras la noticia desvelada por un sindicato policial , el portavoz popular en el ayuntamiento de Albacete, Francisco Navarro ha criticado que “el alcalde pretendió que los concejales del Ayuntamiento aprobáramos el pago de una factura sobre la que existe un

procedimiento penal abierto”, y ha detallado que en el pleno del 30 de marzo se trató de aprobar el pago de la factura de una empresa que presuntamente habría sido contratada irregularmente para el control del tráfico para la llegada de la Vuelta Ciclista a Albacete “pese a conocer la apertura de diligencias previas”

Navarro se ha hecho eco de la denuncia de un sindicato policial que ha desvelado la existencia de un procedimiento penal abierto desde el mes de diciembre por un supuesto delito de prevaricación administrativa contra el alcalde y el concejal de Deportes, y ha recordado que “ya el Tribunal de Cuentas está estudiando otras posibles irregularidades en la contratación de la iluminación de Navidad de la calle Ancha, es la forma de gobernar de PSOE y Ciudadanos” “Los caprichos del alcalde los consigue a base de irregularidades”, ha lamentado el portavoz popular que ha asegurado que “el señor Sáez está inhabilitado para gobernar Albacete y debería dimitir hoy mismo”

Navarro se ha pronunciado así tras la noticia desvelada por un sindicato policial de la apertura de diligencias previas por el Juzgado de Instrucción número 1 de Albacete por un posible delito de prevaricación administrativa contra el alcalde, Emilio Sáez, y el concejal de Deportes, Modesto Belinchón. Según la denuncia, en diciembre de 2022 se emitió un auto en el que se iniciaban las diligencias previas por la supuesta contratación irregular de una empresa para el control de accesos y corte de calles al tráfico para la

llegada de la Vuelta Ciclista a España en agosto de 2021, “pero pese a ello el alcalde llevó al pleno del 30 de marzo el expediente para que todos los concejales votáramos el pago de esa factura, ocultándonos que

existía un procedimiento penal abierto, y todo ello pese a que lo conocía desde diciembre de 2022”.

Respùesta del PSOE

Por su parte, la concejala de Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana y vicesecretaria primera de Coordinación Institucional de la Agrupación Municipal Socialista, María José López, ha lamentado el “oportunismo” del Partido Popular, a través del Sindicato de Policías Locales de Castilla-La Mancha (SPPL CLM), “que juega a hacer política y a ser un sindicato de un partido político, utilizando un recurso que no se admitió en el juzgado contencioso administrativo y cómo no se les ha dado bien, lo intentan ahora por la jurisdicción penal”. Circunstancia ante la que la responsable municipal de Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana ha asegurado que “estamos absolutamente tranquilos, pues estimamos que esa denuncia se va a archivar, ya que no existe comisión alguna de delito. Las cosas se hicieron lo mejor que supimos, pudimos y nos dejaron”, ha apostillado.

“Denuncia que algo queda y difama que algo queda”, ha lamentado María José López Ortega, señalando que “esto no se ha descubierto esta mañana, lo que ocurre es que dentro de unos días hay unas Elecciones y es muy oportuno sacar este tema ahora”. Así, la concejala de Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana ha señalado que “el mes pasado el SPPL y el Ayuntamiento ya estaban personados y el Consistorio además ha presentado la documentación solicitada”.

María José López Ortega ha recordado que en julio de 2021 llegó a nuestra ciudad la Vuelta Ciclista a España, “y lo hizo con dificultades al no encontrar la colaboración de parte de la plantilla de la Policía Local influenciada por el SPPL, que no quería realizar jornadas extraordinarias”, que, ha aclarado la concejala, son voluntarias. Como ha indicado “para desarrollar la Vuelta Ciclista se contó, a través del Instituto Municipal de Deportes (IMD), con una empresa auxiliar para realizar tareas auxiliares e impedir que el público pudiera invadir las zonas de circulación, ante estas circunstancias, el SPPL, que se comporta como el sindicato del Partido Popular, intentó boicotear en todo momento que esta actividad para toda la ciudadanía resultara bien y segura, que era lo importante”.

Después de la celebración de la Vuelta Ciclista a España, el SPPL planteó una demanda ante el juzgado contencioso administrativo, que fue archivada. De ahí que la concejala de Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana haya lamentado que el SPPL vierta “medias verdades en su nota de prensa, porque el recurso no solo no se admitió por el hecho de ser extemporáneo, sino por otras muchas circunstancias”. En este punto, López Ortega ha incidido en el hecho de que, tras la inadmisión del recurso, en febrero del pasado año, sin que apelaran la sentencia, hasta que seis meses después, en relación a esos mismos hechos, deciden trasladarlo a la vía penal y como consecuencia, ahora se han abierto las pertinentes diligencias previas, remitiendo al Ayuntamiento de Albacete y al IMD la petición de información y documentación.