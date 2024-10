Feijoo ofrece desde Letur su "colaboración institucional " para lograr ayudas para la reconstrucción del municipio

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha visitado el municipio de Letur desde donde ha asegurado la solidaridad entre Comunidades Autónomas y ha expresado su intención de ofrecer "colaboración institucional, compromiso político y unidad" desde su formación política, ante los efectos de la DANA.

El líder de la oposición, acompañado por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page ha señalado que, tras su solicitud de este miércoles a la presidenta de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo, ha recibido una respuesta positiva "comprometiendo ayudas para paliar los daños y también ayudas para reconstruir las infraestructuras afectadas".

"Estoy convencido que habrá ayudas, estoy convencido que Europa va a responder, y esas ayudas, más las del Gobierno central, más aquellas que podamos disponer de otras administraciones públicas, tienen que ir a paliar, insisto, los daños y la reconstrucción", ha declarado Feijóo.

El presidente del PP ha transmitido su pésame ante las víctimas mortales, reconociendo que aún no se cuenta con "un número definitivo de fallecidos". "Me temo que va a haber malas noticias en los siguientes días", ha afirmado, señalando su temor a que el balance de víctimas siga aumentando y destacando en el ámbito de los daños materiales, que serán "no sólo meses, sino años de trabajo de reconstrucción".

Por su parte, Emiliano García-Page, ha reclamado "el concurso de todas las fuerzas políticas", no solo ante "el drama" sino también "en la reconstrucción", y ha defendido que "los niveles de coordinación entre las distintas administraciones están siendo, sinceramente, muy eficaces, óptimos".

Por otra parte, ha indicado que, a pesar de la llegada de la noche, los servicios de emergencias continuarán las labores de búsqueda y rescate, augurando que será así durante los próximos días.

Visita de la Ministra de Vivienda

También ha visitado la "zona cero " de la tragedia la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, quien ha declarado que "es el momento de abordar la emergencia de manera colaborativa y coordinada", y ha anunciado que el próximo Consejo de Ministros abordará medidas para la declaración de zona catastrófica y acelerar las ayudas