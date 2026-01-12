La FAVA busca mayor participación vecina y escucha activa a los Barrios

La Federación de Asociaciones Vecinales de Albacete (FAVA) quiere que 2026 sea el año de la participación vecinal, un año marcado por la escucha activa a las reivindicaciones que surgen desde los Barrios, las Pedanías y el conjunto del municipio.

Desde la FAVA se subraya que estas reivindicaciones abarcan desde pequeñas cuestiones cotidianas planteadas por los vecinos y vecinas, hasta demandas históricas de ciudad que llevan años esperando respuesta. Todas ellas forman parte de un trabajo constante que el Movimiento Vecinal considera imprescindible para avanzar hacia una Albacete más justa, cohesionada y participativa. Las Asociaciones Vecinales (AAVV) han realizado en los últimos meses un importante esfuerzo de recopilación y análisis de las necesidades de cada barrio, detectando problemas, prioridades y propuestas que reflejan la realidad diaria de la vecindad. Este trabajo colectivo es la base sobre la que se construye el Documento de Reivindicaciones del movimiento vecinal.

En este contexto, la FAVA ha puesto en marcha una nueva página web, concebida como un punto de encuentro vecinal. Este espacio digital permitirá tanto a las Asociaciones como a la ciudadanía consultar las actividades que se desarrollan en cada barrio, conocer sus reivindicaciones y mantenerse informados de la labor del movimiento vecinal.

La web nace también como un portal abierto y un buzón de sugerencias, donde cualquier vecino o vecina podrá aportar ideas, trasladar reivindicaciones, comunicar desperfectos en la ciudad o plantear propuestas de mejora. El objetivo es facilitar la participación directa y reforzar el vínculo entre la vecindad y sus Asociaciones.

El Documento de Reivindicaciones que recoge estas demandas se concibe como un documento vivo, en constante evolución: algunas cuestiones irán resolviéndose y desaparecerán, mientras que otras nuevas surgirán con el tiempo. Este documento será público y accesible desde la web, reforzando la transparencia y el compromiso con la participación ciudadana. Además, la nueva web pretende ser un escaparate del movimiento vecinal de Albacete, donde se pueda conocer la diversidad de Asociaciones Vecinales existentes, su actividad diaria y el papel fundamental que desempeñan en la mejora de la calidad de vida en los Barrios.

Desde la FAVA se insiste en que la participación vecinal es clave para construir ciudad, y se hace un llamamiento a la ciudadanía para implicarse, informarse y formar parte activa de la vida de sus Barrios 2026 quiere ser, así, un año decisivo para que la voz de la vecindad sea escuchada y tenida en cuenta.