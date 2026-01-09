Los vecinos de Férez están dispuestos a limpiar la zona de la rave para recuperar este espacio cuanto antes

LEER MÁS La rave celebrada en el embalse del Cenajo, finaliza con 63 personas detenidas

Tras la marcha de los participantes de la rave ilegal llevada a cabo en el embalse del Cenajo, dentro del término municipal de Férez, los vecinos se han organizado para ayudar en su limpieza y poder recuperar este espacio lo antes posible.

Desde el propio ayuntamiento, se ha elaborado un escrito con los gastos que conllevaría la limpieza de este punto donde, aunque recogida en bolsas, la basura se ha acumulado en enormes montañas. "Llena de basura, en montones, pero hay muchísima basura por eso pedimos que nos ayuden que al final nosotros tampoco somos los responsables de eso", así lo ha señalado el alcalde de Férez, Francisco Javier Jaime.

Se ha pedido ayuda a instituciones y mientras reciben una respuesta, los propios vecinos han mostrado interés en ayudar. "De alguna manera si no actúa nadie el ayuntamiento actuará. Muchos vecinos y mucha gente se están ofreciendo porque para nosotros ese lugar es un lugar importante. Ahí baja la gente de pesca, suele bajar allí a dar una vuelta, al senderismo, con la bicicleta...entonces la propia gente se está ofreciendo voluntaria para hacerlo".