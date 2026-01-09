provincia

Los vecinos de Férez están dispuestos a limpiar la zona de la rave para recuperar este espacio cuanto antes

Montones de basura se han acumulado tras la celebración, durante siete días, de una fiesta ilegal que ha reunido a cerca de 3.500 personas procedentes de varios países de Europa.

Onda Cero Albacete

Albacete |

Basura acumulada Rave Férez
Basura acumulada Rave Férez | Guardia Civil de Albacete

Tras la marcha de los participantes de la rave ilegal llevada a cabo en el embalse del Cenajo, dentro del término municipal de Férez, los vecinos se han organizado para ayudar en su limpieza y poder recuperar este espacio lo antes posible.

Desde el propio ayuntamiento, se ha elaborado un escrito con los gastos que conllevaría la limpieza de este punto donde, aunque recogida en bolsas, la basura se ha acumulado en enormes montañas. "Llena de basura, en montones, pero hay muchísima basura por eso pedimos que nos ayuden que al final nosotros tampoco somos los responsables de eso", así lo ha señalado el alcalde de Férez, Francisco Javier Jaime.

Se ha pedido ayuda a instituciones y mientras reciben una respuesta, los propios vecinos han mostrado interés en ayudar. "De alguna manera si no actúa nadie el ayuntamiento actuará. Muchos vecinos y mucha gente se están ofreciendo porque para nosotros ese lugar es un lugar importante. Ahí baja la gente de pesca, suele bajar allí a dar una vuelta, al senderismo, con la bicicleta...entonces la propia gente se está ofreciendo voluntaria para hacerlo".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer