Empresas y profesionales están llamados a participar en el novedoso congreso ‘IA 360 Experience’

La concejala de Empleo y Promoción Económica, Lucrecia Rodriguez de Vera, puso en valor la trascendencia de la próxima celebración en Albacete del Congreso de Inteligencia Artificial ‘IA 360 Experience’. Han acompañado a la edil representantes de la empresa organizadora Tecon, y de los patrocinadores Aguas de Albacete, Valoriza y Globalcaja. Según la concejala, “desde el Ayuntamiento y la Concejalía de Promoción Económica seguimos apostando por el impulso económico y la transformación digital del tejido empresarial local. A ello va a contribuir este Congreso dirigido a empresarios, autónomos, responsables de innovación y profesionales de todos los sectores, que tendrá lugar el próximo 21 de octubre en el Teatro Circo.Allí se reunirán expertos, instituciones y empresas en torno a una tecnología que está revolucionando todos los sectores, y además contaremos como mantenedor con el gran tenor José Manuel Zapata, que ha cantado en el Metropolitan Opera House de Nueva York y en el Liceo de Barcelona”.

Rodríguez de Vera dijo que “se trata de un evento de gran relevancia que situará a nuestra ciudad en el mapa nacional de la innovación tecnológica, abordando la Inteligencia Artificial desde una perspectiva global: sus oportunidades, sus retos y su impacto tanto en la empresa como en la sociedad. El objetivo es acercar la Inteligencia Artificial al mundo empresarial, ofreciendo herramientas prácticas, ponencias, mesas redondas y casos de éxito empresarial donde la IA ya está transformando sectores estratégicos y generando nuevas oportunidades de desarrollo”.

Ponencia inaugural de Juan Chinchilla

La ponencia inaugural, a cargo de Microsoft, será ofrecida por Juan Chinchilla, quien hablará de la inteligencia artificial como motor de innovación empresarial. Después habrá mesas redondas con empresas de primer nivel como Grupo Tecon, Airbus, Audidat, Atida/Mifarma o Alma Carraovejas, que analizarán tanto el impacto social como las barreras y aceleradores para la adopción de la IA en el tejido productivo. El programa incluirá una charla especializada en ciberseguridad, con expertos de Fortinet y TD Synnex, para abordar los riesgos y las oportunidades de este nuevo escenario, y finalmente, se ofrecerán casos reales de éxito empresarial, presentados por compañías como RES, Piqueras y Crespo y Pago de La Jaraba, mostrando cómo la innovación aplicada genera valor en proyectos de nuestra tierra. El congreso concluirá con un espacio de networking para estrechar lazos y generar sinergias entre los participantes.

El IA 360º Experience es, según apuntaba, una "gran oportunidad para que Albacete lidere el debate sobre la Inteligencia Artificial, impulse la competitividad de nuestras empresas, y refuerce su papel como ciudad innovadora y abierta al futuro. Invitamos a empresas, profesionales y ciudadanos interesados en la tecnología y en el desarrollo económico a sumarse a este encuentro, porque Albacete tiene el talento, la capacidad y la visión para liderar la innovación en Castilla la Mancha, y este congreso es una muestra más de nuestro compromiso con el futuro".