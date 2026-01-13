Policía Nacional

Dos detenidos por tráfico de drogas en el barrio del Pilar y San Pablo

Utilizaban bares y cafeterías para llevar a cabo los “pases” de sustancia estupefaciente.

Onda Cero Albacete

Albacete |

La Policía Nacional de Albacete ha llevado a cabo una investigación que ha culminado con la detención de dos individuos dedicados al tráfico de cocaína y hachís.

Los detenidos son dos hermanos de 50 y 58 años de edad, residentes en el barrio del Pilar de Albacete, y son considerados por los investigadores como unos de los traficantes de hachís más importantes de la capital manchega en los últimos años.

La investigación se inició en el mes de septiembre al recibir varias informaciones sobre la dedicación de estos hermanos a la distribución de sustancias estupefacientes, realizando las ventas tanto a otros traficantes como a los consumidores finales de las sustancias ilícitas.

Gracias a las vigilancias y seguimientos realizadas sobre los investigados se pudo determinar que tenían como “centro de operaciones” barios bares y cafeterías ubicadas en los barrios de El Pilar y San Pablo, lugares donde contactaban con sus clientes para llevar a cabo los pases de sustancia estupefaciente con total discreción.

Las pesquisas de investigación realizadas también permitieron averiguar que los hermanos utilizaban varios inmuebles de su propiedad para guardar la droga con la que traficaban y para dosificar la sustancia antes de proceder a su distribución.

Así las cosas, el pasado día 9 de enero se procedió a la detención de uno de los hermanos cuando se disponía a realizar una venta de 1.500 gramos de hachís, sustancia que transportaba en su vehículo.

Tras esta aprehensión de droga se llevaron a cabo tres entradas y registros domiciliarios donde se intervinieron 6.500 gramos de hachís y 150 gramos de cocaína, 3.000 euros en efectivo y útiles destinados a la dosificación y distribución de sustancia estupefaciente.

Con esta operación la Policía Nacional da por desmantelado un grupo criminal que controlaba gran parte del tráfico de hachís realizado a pequeña escala en la capital manchega.

