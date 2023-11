El PP se desmarca de la violencia y pude a la ciudadanía que se manifieste en la calle el próximo domingo

El presidente del Partido Popular de Albacete, Manuel Serrano, ha convocado a los albaceteños para la concentración del próximo domingo, a las 12,00 horas, en la Plaza de la Constitución de la capital, para reivindicar la libertad, la igualdad entre españoles y la unidad de España.

Así lo ha transmitido Serrano, en una rueda de prensa donde ha estado acompañado por el portavoz del Partido Popular, Francisco Navarro; la diputada del PP-CLM por Albacete, María Gil, y la concejala del equipo de gobierno municipal, Elena Serrallé, y donde ha mostrado su convicción de que “está en juego el futuro de España como país, como un Estado de Derecho, donde todos podamos convivir. Y la concentración la haremos en el mejor sitio, la Plaza que lleva el nombre de nuestra Constitución”.

“El que calla otorga, y los ciudadanos de Albacete no podemos callar ante este abuso de poder que está dispuesto a cometer Pedro Sánchez, con tal de seguir en el poder; Sánchez prefiere gobernar una dictadura, antes que vivir en una democracia, aun aceptando que quien decide no es él, sino un prófugo de la Justicia”, ha señalado el presidente provincial del PP.

Asimismo, Manuel Serrano ha advertido que “ahora nos llaman radicales por defender al Estado, a la Justicia y a los servidores públicos; pero los radicales son ellos, y una mentira no deja de serlo por mucho que la repitan. No nos van a callar, porque la sociedad española está más unida que nunca, y el Partido Popular está dispuesto a representar a esta gran mayoría”.

Además, el presidente de los populares albaceteños se ha preguntado si acabarán procesados los jueces y policías que aplicaron la ley, mientras los delincuentes son recibidos con honores y ha enfatizado que “con nuestro silencio, no; quizás Sánchez y su partido busquen eso, pero nosotros no; si Pedro Sánchez quiere humillarse y humillar a su partido, que lo haga, pero no con la dignidad y los impuestos de los albaceteños”.

De igual forma, Serrano ha afirmado que el “PP no participa en ninguna subasta, porque con los derechos de los ciudadanos no se trafica; lo ideal sería que fuéramos de nuevo a elecciones para que los españoles se pronuncien, sabiendo ahora cómo somos de verdad lo que pedimos su voto. Pero Sánchez no lo permitirá, porque su interés está por encima del de España”.

Hablar en la calle

“Por eso, porque no nos dejan votar, tendremos que hablar en la calle; el Partido Popular está dispuesto a ser el portavoz del sentir ciudadano, como manda la Constitución, y para ello necesitamos el aliento de los españoles; manifestarse el próximo domingo, sin violencia pero con firmeza, es la mejor forma de decirle a Sánchez: En nuestro nombre no, con nuestra complicidad, no” ha concluido Manuel Serrano, quien ha lamentado que los parlamentarios del PSOE de Albacete no estén en la misma dinámica de defender los derechos de los albaceteños.