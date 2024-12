Dani Fernández, Siloé, Sexy Zebras...se suman al Festival Antorchas 2025

EL Festival Antorchas 2025 descubre gran parte del su cartel para esta cuarta edición que se celebra del 19 al 21 de junio de 2025.

Dani Fernández, Siloé, Sexy Zebras, Nada Surf, Neverland Bari, Putilatex y muchos más, se suman a esta nueva edición donde compartirán cartel con los ya confirmados Viva Suecia, Fangoria, Shinova, El Drogas, Travis Birds, Varry Brava, We Are Not Djs y Ale Acosta.

Una apuesta firme y convencida por el pop, rock y la mejor electrónica desde su vertiente más indie, divertida y variopinta.

Próximamente también se hará público los chefs y las gastroexperiences que formarán parte de Antorchas 2025.