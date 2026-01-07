capital

La capital mantendrán todas las bonificaciones para viajar en el autobús urbano

Los niños hasta 14 años seguirán viajando gratis, habrá descuentos del 50% para jóvenes, tarifa reducida en el bonobús ordinario, y se mantendrán las tarifas especiales con descuentos para familias numerosas y personas mayores o con discapacidad.

Onda Cero Albacete

Albacete |

Autobús urbano
Autobús urbano

Manuel Serrano, alcalde de Albacete, ha anunciado que en este 2026 se mantendrán todos los descuentos actuales en los bonos del transporte público urbano.

Sobre los descuentos al transporte público, Serrano ha dicho que “el Ayuntamiento va a hacer un esfuerzo y aportará lo que le corresponda, de modo que todas las bonificaciones seguirán vigentes con el cambio de año. Los niños hasta 14 años seguirán viajando gratis, habrá descuentos del 50% para jóvenes, tarifa reducida en el bonobús ordinario, y se mantendrán las tarifas especiales con descuentos para familias numerosas y personas mayores o con discapacidad”.

