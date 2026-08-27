Arranca el proyecto de recuperación de "Los Caminos a Cortes" como ejes vertebradores de la Vía Verde de la Sierra de Alcaraz

La Diputación de Albacete ha protagonizado uno de los momentos centrales de las III Jornadas de Arte, Fe y Cultura “Los Caminos de Cortes”, organizadas por la Real Archicofradía de Nuestra Señora de Cortes y celebradas en el Santuario. El diputado provincial de Deportes, Dani Sancha, ha presentado el proyecto de impulso de los caminos históricos y del Camino Natural de la Vía Verde de la Sierra de Alcaraz como infraestructuras clave para el desarrollo turístico-deportivo, cultural y espiritual de la comarca, mientras que la diputada de Fondos Europeos, Yolanda Ballesteros, ha moderado una mesa redonda con alcaldes y alcaldesas de los municipios implicados para avanzar en una hoja de ruta compartida.

Ambos diputados han explicado la importancia del PAI Sacam, que contempla una inversión de cinco millones de euros y plantea una estrategia integral para impulsar la transición ecológica, la activación económica y la vertebración territorial de la Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel. En este marco, la red de caminos que convergen en el Santuario de Cortes, incluido el Camino Natural de la Vía Verde de la Sierra de Alcaraz, se perfila como el gran eje estructurador del proyecto, articulando un modelo de desarrollo que combina patrimonio, naturaleza y turismo sostenible.

Entre las actuaciones previstas figuran diferentes acciones orientadas a fortalecer el tejido económico vinculado al turismo de naturaleza y al deporte, con especial atención a la red de caminos que une los municipios de la Sierra de Alcaraz. Con este planteamiento, la Diputación busca consolidar un producto territorial atractivo, capaz de generar actividad, empleo y fijación de población en el entorno rural.

Coordinación institucional y apuesta por el territorio

La programación ha incluido además una mesa redonda con alcaldes y alcaldesas de municipios vinculados a esta red de caminos, moderada por la diputada provincial Yolanda Ballesteros. El encuentro ha servido para compartir perspectivas sobre el presente y el futuro de los caminos históricos que convergen en Cortes, además de subrayar la necesidad de una estrategia coordinada entre administraciones para reforzar su conservación y promoción. En este sentido, la Diputación ha reforzado así su trabajo en el intercambio de experiencias con colectivos y expertos de toda índole para avanzar en ese objetivo.

Las III Jornadas de Arte, Fe y Cultura se celebran bajo el lema “Los Caminos de Cortes” los días 29 y 30 de julio en el Santuario de Nuestra Señora de Cortes, en Alcaraz. La cita nació con el propósito de reflexionar sobre la historia, el patrimonio, las costumbres y la experiencia espiritual ligadas a este enclave, consolidando un espacio de diálogo entre fe, cultura y territorio.