Abierto el plazo para solicitar los cursos de la Universidad Popular

La Universidad Popular oferta, en el marco de su programación de primavera, un total de 36 cursos breves con 598 plazas disponibles. Casi la mitad de estos cursos son novedosos, ya que 16 de estas actividades formativas se han incluido por vez primera en la oferta de la UP. De esta forma la Universidad Popular mantiene su compromiso de ofrecer cursos y actividades de calidad, que preserven las tradiciones, sin olvidar apostar por la formación de vanguardia, tal y como ha explicado el vicealcalde de Albacete y concejal de Cultura, Vicente Casañ.

El plazo de matriculación para cada curso se abre el próximo 20 de marzo, a partir de las nueve de la mañana y estará abierto hasta completar las plazas ofertadas en cada actividad formativa, según ha indicado la directora de la UP, María José Jiménez. Prácticamente en todo los cursos se reservan unas plazas para que la matrícula se formalice presencialmente y en el resto de plazas la inscripción se puede llevar a cabo de forma online.

Esta primavera se incorporar disciplinas tales como encaje de bolillos aplicado a la moda; asiento acolchado en patcwork; iniciación al baile flamenco; lenguaje musical y ritmo aplicado al flamenco; iniciación a las palmas en el flamenco; arroz, caldos, pasta y salsas; iniciación al audio digital; introducción a la producción musical con Ableton Live; iniciación a la guitarra; momentos de naturaleza, graba vídeo con tu móvil; la grafopsicologia aplicada; taller de las emociones positivas; relacionarse bien con uno mismo y con los demás; cómo desarrollar el autoconocimiento; pranayama y respiración consciente; así como técnica vocal y expresión oral.

Para todos

Tanto Casañ como Jiménez han animado a la ciudadanía a buscar aquel curso que más encaje con sus gustos y a matricularse en él. Y es que junto con las actividades formativas novedosas conviven otros cursos tales como fotografía con móviles, toque de castañuelas, paseos por el patrimonio de Albacete, cocina vegana con productos de temporada; o setas de primavera, entre otros.

El vicealcalde ha subrayado la gran aceptación que tienen los cursos ofertados por la UP, tanto en formato breve como los que se llevan a cabo durante todo el año. Prueba de ello es que en el curso 2022/2023 la UP ha ofertado un total de 404 cursos con 5.447 plazas. De ellos, 32 actividades formativas, con 481 plazas, se incluyeron en la programación de cursos breves de otoño. En invierno la UP puso en marcha 41 cursos breves con 655 plazas y ahora acaba de lanzar 36 cursos breves para primavera con 598 plazas.

En cuanto a los cursos largos la oferta total durante este curso ha sido de 295 actividades formativas con 3.713 plazas.