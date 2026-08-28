El ayuntamiento de Albacete dice no a ser la sede de una macroplanta de amianto

El alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, ha valorado muy positivamente la amplia mayoría con la que el Pleno del Ayuntamiento que ha aprobado la propuesta de acuerdo de no conformidad con la tramitación del proyecto denominado ‘Instalación para el depósito seguro de residuos con amianto’ en el paraje ‘La Castra’ ubicado en el término municipal de Albacete.

Durante su intervención, ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los vecinos y asegura con contundencia que “Albacete no va a ser nunca la sede de la macroplanta de amianto”.

Como ha recordado, “Albacete no fue la sede de una gran planta de biogás en el Polígono Industrial de Romica donde diariamente trabajan 7.000 personas, ni va a ser la ciudad que albergue una macroplanta de amianto que satisfaga las necesidades de tratamiento y reciclaje de media España”.

Por su parte, la concejala de Medio Ambiente, Rosa González de la Aleja, ha asegurado que “el Ayuntamiento tiene la obligación de estar al lado de Albacete y de los albaceteños”, afirmando que el Equipo de Gobierno seguirá utilizando “los instrumentos administrativos, urbanísticos, medioambientales y jurídicos que estén a su alcance para defender esta posición.

Ha recordado que el proyecto plantea la construcción de nueve vasos de almacenamiento, con una capacidad superior a los 460.000 metros cúbicos de residuos con amianto, asegurando que “no estamos hablando de una instalación menor, sino de una actuación que puede condicionar durante muchos años nuestro territorio y que genera una preocupación comprensible entre los vecinos”.

Durante su intervención, ha puesto en valor el trabajo desarrollado por el Ayuntamiento desde que tuvo conocimiento de este proyecto, explicando que se ha procedido a su análisis desde las perspectivas técnica, urbanística y medioambiental y ha presentado las alegaciones necesarias para impedir su instalación.

Ha valorado muy positivamente la unidad del Pleno ante este proyecto, asegurando que la oposición “no es por oportunismo ni por estrategia política, sino porque el Ayuntamiento considera que existen alternativas mejores para el territorio y porque tiene la responsabilidad de proteger los intereses presentes y futuros de los vecinos de Albacete”.