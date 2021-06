Informativo

Más de Uno Albacete 8.20h Martes 22/06/2021

Con Karina Requena. No una Feria tal cual se conoce en nuestra ciudad pero si se programarán actos culturales y Feria Taurina para los días grandes de septiembre, del 7 al 17. No se abrirá la Puerta de Hierros, no habrá cabalgata pero sí se organizarán actos entorno a la Virgen de Los Llanos. Page anuncia una reunión esta semana con el alcalde de Albacete, Emilio Sáez, y adelanta que las obras del colegio del barrio de Universidad comenzarán la próxima semana.