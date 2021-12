Valdecilla cierra 2 quirófanos para atender la nueva UCI Covid

Con dos plantas ocupadas por enfermos COVID y a punto de abrir la segunda UCI para estos pacientes, el Hospital Valdecilla suspende actividad en 2 quirófanos como explica Rosana García, directora médica del hospital.

"Hemos tenido que suspender actividad quirúrgica con 2 quirófanos diarios esta semana para poder disponer del equipo de enfermería suficientemente preparado para atender a los pacientes que vayan al Pabellón 15" que irá destinado a ser segunda UCI Covid.

2 casos ómicron, 30 sospechosos

Salud Pública ya tiene 30 casos sospechosos de la variante Ómicron que se irán confirmado según el director general de Salud Pública junto a los 2 casos positivos ya confirmados.

2 casos que ha confirmado el Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Se trata de casos detectados previamente mediante el sistema de cribado con PCR y que pertenecen a 2 agrupaciones diferentes de positivos, con origen fuera de Cantabria (viajes a Madrid, Albacete y Ciudad Real).

Ambos casos confirmados tienen pauta completa de vacunación con dos dosis y presentan sintomatología leve, sin neumonías asociadas y no han precisado atención hospitalaria.

Reinhard Wallmann pide cautela ante la gravedad de esta enfermedad, sobre todo en no vacunados. "Cautela con este tema, sobre todo en no vacunados no sabemos si es más leve, si es igual de grave o incluso puede llegar a ser más grave", explica Wallmann en 'Más de Uno Cantabria'.

Pasaporte Covid

La Consejería de Sanidad ha emitido y entregado un total de 526.845 certificados COVID digitales únicos desde el pasado 1 de julio, más de 80.000 de ellos durante este último fin de semana.

Del total de 526.845 certificados digitales, la gran mayoría (423.197) han sido entregados a través del canal online y solo 103.648 se han dispensado por profesionales en los centros sanitarios.

La gran mayoría de los certificados emitidos son de vacunación (480.221), le siguen los de test negativo (39.381) y, por último, de recuperación (7.243). De entre los certificados de test negativo, la mayoría son de antígenos (32.072) frente a los de PCR (7.309).