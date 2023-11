La presidenta de Cantabria y los consejeros se suben el sueldo un 6,9%

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y sus consejeros se suben el sueldo un 6,9% en 2024. Así lo anunciado la consejera Isabel Urrutia que mantiene la presidenta de Cantabria cobrará "un euro más al año que un jefe de gabinete o que un director general". La subida se hará efectiva gracias a una enmienda presentada por el PP, por la que la presidenta pasará a cobrar "70.083 euros brutos anuales en 2024".

Se trata, según la consejera Isabel Urrutia, de "simbolizar cuál es nuestro planteamiento, que no es económico, para revertir una situación de desequilibrio que no se da en ninguna comunidad autónoma, ningún ayuntamiento y en ninguna empresa pública o privada". Urrutia cree que "no puede ser que cuanta más responsabilidad política, jurídica y patrimonial" haya "menos sueldo se tiene".

Subida del sueldo de los consejeros

El sueldo de los consejeros ascenderá, a partir de 2024, a 66.893,21 euros brutos anuales. "Los consejeros hemos renunciado a una subida mayor", explica Urrutia, "porque entendemos que este no es el momento para un incremento retributivo superior aunque justo". Una subida que podría "no ser entendida por los ciudadanos y menos en los primeros meses de la legislatura".

Urrutia pone ejemplos para defender esta subida. Según la consejera de Presidencia, "nadie entendería que el director de un hotel cobre menos que un recepcionista" o "que un sargento cobre menos que un cabo".

Subida de sueldos con polémica

El Gobierno subirá finalmente el sueldo de la presidenta y de los consejeros. Lo hará después de que a finales del mes de octubre la polémica surgiera porque el Proyecto de Presupuestos de 2024 traía una subida del 20% en las nóminas de los altos cargos del Gobierno de Cantabria.

Una subida del 20% que primero defendía la propia Isabel Urrutia y a la que pocas horas después renunciaban. Y es que la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, explicaba en la red social 'X' que su Gobierno renunciaba al aumento de sueldo.