El Parlamento de Cantabria pide no correr ni ir en tacones los días de lluvia para evitar caídas por goteras

El Parlamento de Cantabria ha emitido una serie de medidas para garantizar la seguridad en la sede del Legislativo durante los días de lluvia, en los que se detecten goteras o filtraciones de agua por la cubierta que puedan generar charcos o acumulación de agua en el suelo de pasillos o zonas de tránsito de la planta superior del edificio, ubicado en la calle Alta de Santander.

Entre las medidas a seguir, y según una resolución de la Cámara adelantada este viernes por 'El Diario Montañés' y a la que ha tenido acceso Europa Press, figuran "utilizar calzado cerrado, sin tacón y con suela de goma antideslizante" cuando sea "imprescindible" transitar por zonas con suelo húmedo en la última planta, donde se ubica la Biblioteca y los despachos de los grupos parlamentarios.

Además, se solicita "evitar correr y extremar las precauciones" durante los desplazamientos por esas áreas del antiguo Hospital de San Rafael, construido en piedra y con una cúpula acristalada como tejado, así como "respetar siempre los itinerarios señalizados y las zonas delimitadas".

Asimismo, en la comunicación interna consultada por esta agencia se ruega "limitar el tránsito de personas externas o ajenas al Parlamento" en las áreas afectadas por acumulación de agua por goteras y filtraciones.

Estas medidas se aplicarán "únicamente" los días de lluvia y en las zonas afectadas y han sido dictadas en el ejercicio del derecho de la Cámara a "participar y efectuar comunicaciones de riesgos detectados, propuestas preventivas y/o sugerencias dirigidas a la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud en la empresa".