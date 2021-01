Camargo registra un "alto" nivel de contagios, con 121 casos activos

La alcaldesa, Esther Bolado, asegura que "no hay ninguna causa" que justifique esta situación, si bien ha apuntado a la "relajación" de la población durante las reuniones familiares y el ocio. Según Bolado, Salud Pública no ha detectado ningún foco de contagios en la localidad y, a su juicio, estos nuevos casos se pueden explicar por no ser "estrictos" con las medidas de seguridad que marca Sanidad.