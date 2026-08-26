El Negrita Music Festival arranca en Santander con Ana Mena, Delaossa y Juan Magán al frente del cartel

El Negrita Music Festival arranca mañana en Santander con una nueva edición que reunirá los días 27 y 28 de agosto, en el recinto de La Virgen del Mar, a artistas como Ana Mena, Juan Magán, Delaossa, C. Marí, Michenlo, MVRK, Métrika, D. Valentino, La Diferencia 2006 y Xiyo & Fernandezz. El festival celebra este año su quinta edición consecutiva en la capital cántabra, con un cartel dirigido especialmente al público joven y concebido para combinar artistas consolidados, figuras de proyección internacional y nuevos talentos de la escena urbana, electrónica y pop nacional.

La programación reúne diferentes estilos, como pop, música electrónica, reguetón, trap y rap, en dos jornadas de música en directo. Las últimas entradas pueden adquirirse en www.negritamusicfestival.com y www.conciertosdecantabria.com, desde 35 euros por día y 65 euros el abono general, para ambas jornadas. El Negrita Music Festival Santander está organizado por Mouro Producciones y coproducido por Bardinet, con el apoyo del Ayuntamiento de Santander, Cantabria Infinita y el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, además de la colaboración de empresas, como Negrita.

Horarios de los conciertos

La apertura de puertas está prevista para las 19:30 horas durante las dos jornadas. La programación del jueves 27 de agosto comenzará a las 20:00 h. con La Diferencia 2006. A continuación, Métrika ofrecerá su concierto a las 21:00, mientras que MVRK lo hará a las 22:00. A las 23:25 horas saldrá D. Valentino y Juan Magán cerrará la primera jornada con un concierto programado a las 00:45 h.

El viernes 28 de agosto, la segunda jornada del festival arrancará a las 20:00 h. con C. Marí. Después será el turno de Michenlo, a partir de las 21:00 h. A las 22:25 horas comenzará el concierto de Ana Mena y, a continuación, Delaossa, a las 00:00 h. La programación finalizará con Xiyo & Fernandezz, a la 01:30 h. Los horarios podrían experimentar modificaciones por necesidades técnicas o de producción.

Servicio especial de autobuses

El Ayuntamiento de Santander, a través del TUS, ha organizado un servicio especial de autobuses lanzadera para facilitar el acceso al recinto de La Virgen del Mar y el regreso al centro de la ciudad los dos días del festival.

Las lanzaderas conectarán la plaza de las Estaciones con Ciriego, junto a la Virgen del Mar. Durante la tarde, facilitarán el desplazamiento del público hasta las proximidades del recinto del festival, mientras que por la noche permitirán el retorno al centro de Santander. El servicio mantendrá las tarifas habituales del TUS.

Tanto el jueves 27 como el viernes 28 de agosto habrá salidas desde la Plaza de Las Estaciones a las 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 y 19:30 h. El regreso desde Ciriego se realizará ambos días entre la 01:00 y las 03:15 horas y los buses saldrán a medida que se completen.

Recogida anticipada de pulseras

Las personas abonadas podrán recoger anticipadamente su pulsera en El Corte Inglés Santander hoy miércoles 26 de agosto, entre las 17:00 y las 20:00 h. (zona de restauración). Además, quienes acudan al proceso de ‘prepulserado’ -personal e intransferible- recibirán un tícket para una consumición gratuita, que podrán disfrutar el jueves 27 de agosto desde la apertura de puertas y hasta las 22:00 h.. También será posible validar la entrada en el recinto del festival.