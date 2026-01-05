Detenidos en Camargo y Laredo por tráfico de drogas con 253 dosis listas para reparto

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido en los días de Nochevieja y Año Nuevo a dos hombres, vecinos de Vizcaya, como presuntos autores de sendos delitos de tráficos de drogas, uno de ellos en Camargo y otro en Laredo.

Entre las dos actuaciones se han intervenido 253 dosis preparadas para el menudeo de speed, cristal, cocaína, tusi (cocaína rosa) y éxtasis, así como dos envoltorios de diferente peso con ketamina, otro con 17 gramos de cristal sólido, tres pastillas pendientes de determinar la sustancia y casi 1.600 euros.

La tarde del 1 de enero, la Guardia Civil prestaba servicio en zonas de ocio de Camargo cuando, en los exteriores de un establecimiento de Cacicedo, observó a un varón que le infundió sospechas.

Una vez identificado, se comprobó que era un vecino de Vizcaya de 45 años al que encontraron ocultas entre sus ropas dos carteras tipo monedero, donde hallaron un importante número de dosis de sustancias estupefacientes. Tras el recuento, los agentes intervinieron 75 pastillas de éxtasis, 65 dosis de speed, otras 65 de cristal, 31 de cocaína y 17 bolsitas de plástico con tusi.

En el registro no se le encontró dinero, por lo que no se descarta que se hubiera desplazado directamente hasta los exteriores del citado establecimiento con la intención de vender al menudeo las sustancias intervenidas.

El hombre fue detenido y trasladado a las dependencias de la Guardia Civil de Camargo para la instrucción de diligencias como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Previamente, la tarde del 31 de diciembre, efectivos de la Guardia Civil de Laredo observaron un vehículo que circulaba por la carretera al polígono de dicho municipio realizando maniobras extrañas ante la presencia de la patrulla.

Una vez parado e identificados sus ocupantes, a uno de ellos, un hombre de 30 años y con domicilio también en Vizcaya, los agentes le encontraron dos envoltorios con más de 27 gramos de ketamina, un envoltorio con unos 17 gramos con cristal en estado sólido, tres pastillas pendientes de saber la sustancia que contienen, así como casi 1.600 euros en billetes, principalmente de 50 euros.

Tras el hallazgo se detuvo a la persona que tenía en su poder la droga y el dinero, como presunto autor de un delito contra la salud pública. La Guardia Civil no descarta que estuvieran realizando entregas de droga en Laredo y localidades próximas.