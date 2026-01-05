Santander cortará varias calles por la Cabalgata de Reyes

Varias calles del centro de Santander registrarán cortes de tráfico mañana lunes, 5 de enero, con motivo del recorrido de la tradicional Cabalgata de Reyes.

De esta manera, el dispositivo diseñado por la Policía Local procederá a realizar los siguientes cortes de calzada, en horario aproximado de 14,30 a 21 horas: Gamazo, desde la rotonda de Puertochico hasta La Unión; Castelar, desde el número 17 de Reina Victoria hasta Puertochico; Paseo Pereda, desde Puertochico hasta Calvo Sotelo; el túnel de Tetuán, en sentido Puertochico, desde Los Castros hasta San Emeterio; Casimiro Sainz, desde Santa Lucía hasta la rotonda de Puertochico; Reina Victoria, en sentido Puertochico, desde Pérez Galdós hasta Castelar; Ataúlfo Argenta, desde la calle Gándara hasta la rotonda de Puertochico; y Lope de Vega, desde Ataúlfo Argenta al Paseo Pereda.

Por su parte, a partir de las 17,35 horas quedarán cerradas al tráfico las calles Puente, entre Juan de Herrera y Calvo Sotelo; Lealtad, desde la Plaza de los Remedios hasta Calvo Sotelo; Isabel II, desde Calderón de la Barca a Calvo Sotelo; Alfonso VIII, entre Calvo Sotelo y Somorrostro; Antonio López, desde Isabel II hasta la rotonda del Paseo Pereda; Jesús de Monasterio, entre el Pasaje de Peña e Isabel II; Garmendia, desde Juan José Ruano hasta Jesús de Monasterio; y Cuesta del Hospital, desde Ruamenor a la calle Limón.

De 20,30 a 21,30 estará cerrada Cervantes, desde Cisneros a Jesús de Monasterio, y Pasaje de Peña, desde Atilano Rodríguez a Jesús de Monasterio.

Dispositivo especial de limpieza

Por otro lado, el Ayuntamiento de Santander ha puesto en marcha un dispositivo especial de limpieza viaria con motivo de la celebración mañana lunes de la Cabalgata de Reyes y el día de Reyes.

Así lo ha dado a conocer la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, quien ha explicado que se reforzará el servicio de recogida de papel y cartón tanto el lunes con la Cabalgata como los días posteriores.

Con respecto a la limpieza viaria, se llevará a cabo el dispositivo de refuerzo para la cabalgata de reyes que estará conformado por dos equipos de barrido mecánico de aceras y uno de calzadas, un equipo de baldeo mecánico de calzadas y uno de aceras, habrá 4 operarios con sopladoras y dos con cepillos, así como un equipo de recogida de 5 m3.

Además, se dispondrán dos equipos de repaso de barrido manual y vaciado de papeleras en el propio trayecto de la Cabalgata y habrá un encargado del responsable del operativo.

Rojo ha detallado que media hora antes del comienzo de la Cabalgata, este dispositivo estará en el punto inicial, formando parte de la comitiva hasta la llegada a la Plaza del Ayuntamiento.

Una vez retirada la gente, se limpiará la plaza del Ayuntamiento y se repasará de nuevo el recorrido a la inversa.

La concejala ha destacado el esfuerzo adicional realizado por el Ayuntamiento mediante la incorporación de más medios humanos y materiales, y ha reiterado el llamamiento a la colaboración ciudadana para contribuir a mantener la ciudad limpia.

Finalmente, Rojo ha subrayado que estos dispositivos especiales forman parte del compromiso municipal por compatibilizar el disfrute del ocio con el respeto al entorno urbano y la convivencia, especialmente en las fechas más señaladas y tal y como se ha hecho en Nochebuena y Nochevieja.