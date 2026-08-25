Cantabria prueba una IA telefónica para gestionar las citas de Atención Primaria

El Centro de Salud 'La Maruca', ubicado en la avenida Los Castros (Santander), ha estrenado una novedad tecnológica en pruebas llamada 'LOLA', una inteligencia artificial para la atención telefónica, que permite solicitar, modificar o anular citas de Atención Primaria de manera automatizada.

Con este asistente conversacional, la Consejería de Salud pretende facilitar el acceso a los servicios y mejorar la gestión de la demanda asistencial.

Así lo ha anunciado el consejero del ramo, César Pascual, durante la inauguración de las obras de reforma integral y acondicionamiento energético de este centro sanitario, que han supuesto una inversión de 1.436.294 euros. De ellos, el Gobierno de Cantabria ha aportado 808.121 euros y el 43,3% restante --622.173 euros--, fondos europeos NextGenerationEU.

Entre las novedades, el centro ha instalado dos electrocardiógrafos cuya tecnología envía automáticamente los electrocardiogramas que realiza al sistema de imagen corporativo (PACS) del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV), de forma que quedan en la historia clínica de Atención Primaria y a disposición de los profesionales hospitalarios.