El borrador del decreto para regular pisos turísticos en Cantabria saldrá en "unos días"

El Gobierno de Cantabria tiene "prácticamente listo" el borrador del decreto que está elaborando para regular las viviendas de uso turístico y lo dará a conocer en "cuestión de unos días", posiblemente la semana que viene.

Así lo ha señalado este jueves la consejera de Turismo, Eva Guillermina Fernández, quien ha avanzado que esta norma impondrá a los pisos turísticos obligaciones como contar con un seguro de responsabilidad civil y un informe de compatibilidad urbanística que deben emitir los ayuntamientos, que son quienes tienen las competencias para decidir dónde se pueden ubicar esas viviendas.

Ese documento también abrirá una posibilidad de actuar a la Consejería. "Ese informe nos va a permitir a nosotros poder actuar de forma que ahora no podemos", ha explicado la titular, que, no obstante, ha aclarado que no tiene competencias para imponer a los pisos turísticos un impuesto similar al que pagan otros alojamientos.

Esa es una de las reclamaciones que hace el sector, que quiere que estos pisos se declaren como actividad económica y paguen impuestos como el resto, pero este asunto "es competencia de Hacienda estatal", ha incidido, añadiendo que "de momento, hasta donde sabemos, no hay intención de hacerlo".

"Ese es uno de los problemas. La vivienda de uso turístico, aunque tenga un uso turístico, es una vivienda. Por eso no podemos exigirle, por ejemplo, una mayor habitabilidad en la que se exige una vivienda de uso residencial, o no podemos exigir más equipamientos porque estamos hablando de una vivienda. No está declarada como actividad económica y no paga impuestos de actividades económicas".

Al hilo también ha remarcado que los pisos turísticos existen "desde hace muchos años" pero el problema que provoca su auge es "más bien reciente" y, a su juicio, se ve "agravado" por la Ley de Vivienda nacional, que "no favorece el que haya vivienda para otra cosa que no sea de uso turístico" por las "dificultades que entraña" para ponerlas en alquiler. "Un inquilino que no paga puedes tener muchos problemas para deshacerte de él", ha dicho.

"TODAVÍA HAY MARGEN" PARA EL TURISMO

Respecto a la afluencia turística, la consejera ha dicho que es "difícil de saber la cantidad de turistas que absorbe la comunidad ahora mismo" dados los alojamientos "ilegales", los que tienen segunda residencia o los que llegan en autocaravanas que no se reflejan en los registros, pero ha opinado que, "bien regulados los flujos turísticos y bien reguladas las épocas en las que podremos distrubuirlos", en Cantabria "todavía hay margen".

En este sentido ha defendido que el crecimiento del turismo que se está produciendo en España "difiere de unas comunidades a otras", y en algunas zonas "todavía hay margen de crecimiento".

Fernández se ha pronunciado así este jueves a preguntas de los medios sobre el decreto después que de La Asociación de Turismo Rural de Cantabria se quejara hace dos días de que no se haya remitido ni un borrador al sector antes de empezar la temporada de verano.

Al respecto, la consejera ha señalado que se hará "enseguida" y que está siendo un documento "complejo" de elaborar ya que se ha tratado de "escuchar a todo el mundo" para buscar el "máximo consenso".

"Solo tenemos las competencias turísticas y aquí hay muchas cuestiones que son competencias urbanísticas y por lo tanto que no las podemos asumir, entonces poder encajar todo eso y lograr un documento con el máximo consenso y que resulte una herramienta medianamente eficaz para la regulación de los pisos, pues está siendo una tarea compleja", ha argumentado Fernández preguntada tras una rueda de prensa que ha ofrecido en el Palacio de Festivales.

Una vez se publique el borrador, tendrá que salir a información pública y tramitarse informes de otros departamentos ajenos a la Consejería, por lo que la titular ha señalado que es "muy difícil aportar una fecha precisa" de cuándo estará el documento definitivo aunque ha reiterado que será en otoño --octubre o noviembre--.