Cantabria “puede cumplir” el objetivo de déficit y la regla de gasto

El consejero de Economía, Hacienda y Presupuesto ha señalado que Cantabria “puede cumplir” con el objetivo del déficit y la regla de gasto en base al informe del la Intervención General de Cantabria con los datos del primer semestre del año.

El informe establece en relación al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria (necesidad máxima fijada en el 0,6% PIB) que, vistos los datos de junio, tanto la retención de no disponibilidad efectuada hasta la fecha, por importe de 22 millones de euros, como las medidas correctoras de gasto incluidas en el Plan de Ajuste, pueden permitir, el cumplimiento del objetivo anual.

El consejero ha afirmado sobre el caso de las medidas correctoras que se ha aprobado una retención de crédito de no disponibilidad de 22 millones de euros, para compensar lo que ya sabemos con certeza, que en los Presupuestos Generales del Estado, recientemente aprobados, no está esta cantidad para las obras del Hospital Marques de Valdecilla que el PP se comprometió a incluir vía enmienda y que finalmente no lo hicieron, pero como si figuran como ingreso en el Presupuesto de Cantabria, hay que compensar ese ingreso que no se va a producir.

Además, ha apuntado Sota, el Gobierno de Cantabria ha declarado la no disponibilidad de los créditos presupuestarios que resulten liberados tras la tramitación de cualquier expediente de gasto de los capítulos II, IV, VI y VII del estado de gasto de los Presupuestos Generales de Cantabria para 2017.

Esto –ha remarcado el consejero- permite "ahorrar” los sobrantes de adjudicaciones de obras o servicios, así como sobrantes de la concesión de subvenciones.

En el caso de la regla de gasto (según lo establecido en el artículo 12.1 de la Ley Orgánica 2/2012, la variación del gasto computable no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo) se estima que, con los datos de junio, no se prevén dificultades en el cumplimento del objetivo anual.

“El Sistema de Financiación Autonómico –tan denostado por el PP y aprobado en 2009 por el Gobierno de Zapatero - esta contribuyendo a reducir el déficit y cumplir el objetivo de 2017 , al suponer casi el 80% de los ingresos no financieros del Presupuesto de Cantabria para 2017”, ha resaltado Sota.

Por tanto, según la Intervención General, con datos del primer semestre del año, Cantabria puede cumplir el objetivo de déficit y la regla de gasto.