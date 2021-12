Sergio García: "No le tengo miedo a nadie y espero volver a pelear en Estados Unidos"

Charlamos con el púgil torrelaveguense Sergio El Niño García tras el combate en Los Ángeles contra Sebastián Fundora. "No pienso ya en las puntuaciones de los jueces, no sirve de nada. Me quedo con las palabras del promotor de allí que quedó muy satisfecho. Ahora toca descansar un poco y pensar ya en nuevas peleas", explica. Sobre si habrá revancha con Fundora algún día dice que "no tengo miedo a nadie ni voy a decir que no a nada, si tiene que ser con él será, pero lo que quiero es seguir peleando", afirma.

El Grupo Alega Cantabria pierde al pívot Tom Granado, que se va por motivos personales. El club busca ya sustituto en un mercado muy complicado y afronta el domingo un partido entre tercero y segundo del grupo en el Trueba.

Repasamos con Marcelo Carbone la actualidad de los rallys con una polémica cita en Madrid este fin de semana "obligatoria" para los equipos.