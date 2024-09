Lolo Siverio: "Mi corazoncito está en Santander"

Llegó desde la Gomera al Tenerife y jugó tres campañas en Segunda con los chicharreros. En la 74/75 jugó el Tenerife-Racing y anotó el único gol de los canarios. Ha sido el último triunfo de los santanderinos en la isla y terminaron subiendo a Primera. A Maguregui le gustó mucho su actuación y le fichó para el Racing. Estuvo con los cántabros en Primera cuatro temporadas y luego regresó al Tenerife en Segunda B. Esta noche no se perderá el partido: "Estaré en el Heliodo con el corazón dividido, pero me voy con el Racing. Hoy si gana el Racing, mejor. Espero que no me escuchen mucho aquí en Tenerife, pero mi corazoncito está en Santander, me trataron muy bien allí y no solamente la gente del fútbol. Conocimos todos los pueblos con mi mujer y mis dos hijos pequeños y fueron mis mejores años en el fútbol. Nos encantaba aquello".

De aquel partido del 74 Lolo recuerda que "normalmente era delantero, pero había gente más veterana arriba y el entrenador me puso como lateral, rematé en un córner y marqué. El Racing ganó al final, pero fue un buen partido". A sus nietos dice que "les quité las camisetas del Barcelona y del Real Madrid y solamente se ponen las del Racing o las del Tenerife".