El capitán del Racing se muestra ambicioso respecto a lo que puede dar de sí el equipo en estas últimas diez jornadas: "Veo al equipo capaz de ser campeón. Lo hemos demostrado buena parte de la temporada y hay que ser ambiciosos". Íñigo Sainz-Maza trabaja muy duro para recuperarse de su lesión y no quiere darle muchas vueltas al día fatídico. "No he vuelto a ver las imágenes", reconoce. El de Ampuero estuvo en Anduva viendo al equipo en directo y nos da sus impresiones del partido.