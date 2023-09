MIÉRCOLES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Cantabria en la onda Deporte 13/09/2023

El Racing anuncia el cambio de asientos de los Campos de Sport de El Sardinero, pero no serán todos los de estadio. Seguramente no era lo esperado por la afición. Será el club el que lo pague y no el Ayuntamiento de Santander.