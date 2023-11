El análisis de Juan Ventayol del Zamora-Racing de Santander. El técnico cántabro estuvo en el Ruta de la Plata viendo la eliminación de los santanderinos en la tanda de penaltis. "Un equipo de dos categorías menos te superó en el resultado. Fue un mal partido, sobre todo en el primera parte, pero no mereció caer eliminado. No se le puede exigir menos al Racing, pero no tuvo bagaje suficiente. Tampoco es normal remontar como lo haces y que te empaten con un tiro desde 40 metros, eso pasa una vez en la vida", comenta.

El Zamora también jugó con algunos futbolistas menos habituales y el campo estaba blando, pero no es disculpa. El Racing tenía que haber sido más superior en otras muchas cosas. Se entró poco por las bandas. Marco Sangalli de lateral estaba a veces a la izquierda de los ejes", analiza.

Sobre la tanda de penaltis considera que es una "lotería". "Fallan los dos especialistas. Nunca he sido partidario de que un jugador tire dos penaltis por la comedura de cabeza que supone para el lanzador si cambia o no, en el caso de Peque. En el primero de Íñígo Vicente el balón se estrella en la cruceta, va bien lanzado, es mala suerte", apunta.