Su responsable autonómica Margarita Ferreras ha denunciado en el programa que no se cruzan datos, no ya dentro de las diferentes administraciones sino dentro de la propia consejería de salud. Dentro de las mismas gerencias asegura esta responsable sindical :" faltan registros unificados y también digitalizados". Ha explicado que cada centro de salud y cada hospital tiene su forma de funcionar, y no son interoperables.