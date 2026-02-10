El Ayuntamiento estudia cambiar el uso de El Sardinero

“Es un estadio abierto a la ciudad, al mar y a la montaña que continúa el eje verde que pasa por Las Llamas”. Con esa frase el Racing presentó al Ayuntamiento de Santander y a la sociedad de Cantabria el proyecto de reforma del estadio de El Sardinero el pasado mes de octubre. El proyecto, encargado a la empresa IDOM, preveía la ampliación de capacidad a 27.000 espectadores y dos nuevos espacios que albergarían las oficinas y el museo del club verdiblanco, zonas comerciales y de restauración, así como espacios que permitan llevar a cabo actividades culturales y dinamizadoras.

El problema de fondo es que, en virtud del actual convenio de explotación, el Racing solo puede hacer un uso exclusivamente deportivo de las instalaciones, privándole de la posibilidad de generar ingresos extradeportivos por otras actividades.

En “Más de Uno- Cantabria”, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha confirmado que el Consistorio estudia la posibilidad legal de una concesión a largo plazo -se habla de 75 años- para que el club pueda realizar una explotación comercial del estadio, algo que los mandatarios persiguen desde hace años. “Entiendo que el Racing quiera el mejor estadio y estoy convencida de que, como vamos a ascender, lo va a necesitar. La fórmula jurídica ideal es que el Racing tenga pleno derecho del uso mediante una concesión o cualquier fórmula legal para que, como otros clubes, pueda hacer las obras que quiera con los usos que estimen. Esa puede ser una solución”, ha admitido Igual.

La regidora no oculta que, en caso de que esa fórmula legal saliera adelante, sería el propio Racing el encargado de hacerse cargo del coste económico que supondría la reforma del estadio. “Cuando el Racing ascienda, tendrá más ingresos económicos por TV, con lo que también debe tener un mejor estadio e ingresos para ello”, ha declarado la alcaldesa.

Respeta la marcha de La Albericia

Sobre una posible marcha de las instalaciones de entrenamiento de la Alberticia, Gema Igual entiende que “se les quedan pequeñas esas instalaciones y por medios de comunicación hemos visto que están estudiando otras alternativas. Es algo que respetamos, por supuesto”.