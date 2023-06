La Brújula de Cantabria 09/06/2023

Cruce de comunicados esta tarde entre PP y PRC. Se aleja el acuerdo de investidura. El PRC advierte al PP que Vox es “una línea roja infranqueable” y le pide que aclare con quién quiere negociar Los regionalistas, dispuestos a hablar sobre los contenidos del acuerdo de investidura siempre que quede garantizado que la extrema derecha no accederá a labores de gobierno.

Al PP el documento remitido por el Partido Regionalista no le vale porque considera que excede el alcance de la propuesta trasladada a la presidenta por Miguel Ángel Revilla. De lo que se habló fue de un acuerdo puntual de investidura y lo que se ha remitido es un programa de Gobierno completo que, como ganador de las elecciones, el Partido Popular no va a aceptar, puesto que tiene el suyo propio que, además, es el que han votado los ciudadanos. El Partido Popular trasladará al PRC un nuevo documento de trabajo para volver al punto de partida: un acuerdo puntual de investidura y no un pacto de legislatura. El Partido Popular no va a aceptar, en ningún caso, que se limite su capacidad de dialogar con el resto de las formaciones políticas que obtuvieron representación parlamentaria en las pasadas elecciones y, en su caso, de llegar a acuerdos puntuales.