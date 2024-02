Un columpio gigante contra la despoblación

Miera cuenta con menos de 500 habitantes censados y en todo el municipio no hay ni bar. Es la Cantabria más despoblada. José Miguel Crespo, el alcalde, nos habla del columpio gigante y el banco instalados en la zona de los pozos de Noja y espera que estos atractivos turísticos sirvan para dar a conocer el municipio, aunque también que no se masifique la zona. Todavía no están terminados, pero ya empiezan a ser virales en las redes sociales. El edil nos habla de los proyectos y deseos para Miera en esta legislatura.

Ana Gutiérrez y Ramón Santamaría han realizado para el Ayuntamiento de Miera estas fotografías de un entorno maravilloso. La ruta de senderismo por los pozos de Nojo, que hace años tuvieron su uso para generar electricidad, es también un gran atractivo para una zona bastante desconocida de Cantabria.

Columpio de Miera | Ana Gutiérrez