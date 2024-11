El Tenerife renueva a dos de sus joyas de la cantera

La cantera del CD Tenerife está de enhorabuena. La apuesta del entrenador Pepe Mel por la cantera desde que llegó a la isla para sustituir en el cargo a Óscar Cano ha situado en primer plano a jugadores en edad todavía juvenil como Dani Fernández o Aarón Martín pero, además, el equipo filial se ha garantizado los servicios de otros dos jóvenes jugadores que ya han debutado con el primer equipo, y entrenan habitualmente con el propio Mel.

Se trata del mediapunta Dylan Perera y del delantero Ethyan, que han estampado su firma con el club tinerfeño hasta el final de la temporada 2027/28, tal y como la propia entidad ha comunicado este viernes. Dylan, de 21 años, se acaba de recuperar de una larga lesión y ha completado sus dos primeros entrenamientos con el primer equipo. Aunque tiene el alta médica, todavía tiene que adquirir ritmo competitivo para poder jugar con Pepe Mel. Precisamente hoy en rueda de prensa del entrenador, se le preguntó por estas renovaciones. Acerca de Dylan, el técnico recordó que cuando llegó al club "mi conocimiento sobre él era de 20 minutos contra el Valladolid, que me bastaron para saber que era un futbolista diferente. Ahora lleva dos entrenamientos conmigo y confirma lo que yo dije. Tenemos que ponerle en forma, pues no ha estado con el grupo durante dos meses. En un chico joven, por lo que el proceso será más rápido, y pronto podré contar con él". Mientras, sobre el delantero Ethyan, aseveró que su renovación también es "una alegría. Es un jugador que ve puerta con asiduidad, que está entrenando conmigo en semanas sueltas y es uno más que tenemos en la mente".

En declaraciones a los medios oficiales del Tenerife, Dylan se mostró muy "orgulloso de renovar, pues estar aquí es un sueño que he tenido desde pequeño. Estoy agradecido a todas las personas que forman este club y orgulloso de cómo me han tratado desde mi primer día estoy orgullo de cómo se han tratado. Ahora están contando mucho con la cantera, pues llevan trabajando muy bien desde hace tiempo, pero tenemos que seguir trabajando. Cuando llegué me propuse llegar al primer equipo y, a día de hoy, lo he conseguido".

Por su parte, Ethyan, de 22 años de edad, ha jugado un total de 13 partidos oficiales con el representativo, dando una asistencia de gol. El delantero quiere "seguir vinculado al equipo de mi tierra" y resalta su deseo de asentarse en la primera plantilla. "Son muchos años aquí y qué mejor que estar vinculado al club de mi tierra, que me ha dado todo. Llegué cuando tenía once años y cada día iba mejorando como futbolista y como persona. Todos los entrenadores que he tenido en estos años me han ayudado mucho para madurar y les estoy muy agradecido. Todavía me falta un sueño por cumplir, es mi motivación diaria y lo que me da las ganas de levantarme cada día para entrenar. Luego, estar con todos esos jugadores del primer equipo que es una maravilla. Siempre te están ayudando cuando subes, y eso es muy bueno".