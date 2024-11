'La suerte' | La anticrónica de Román Pérez González

'La suerte'

✍ Por Román Pérez González

No todo se puede explicar desde la suerte, pero qué duda cabe que la suerte explica muchas cosas que no tienen lógica. Para que dos personas se conozcan tienen que suceder montón de pequeños milagritos previos. Dos personas pueden estar en el mismo lugar y a la misma hora hora y no verse y pueden estar en un espacio mínimo y verse y no hablar. Las posibilidades son infinitas. Hay cientos de miles de películas que tratan el asunto porque es clave y a la vez imposible de contener. Sucede y ya. Hay bandas de música surgidas de un chispazo así: Pearl Jam, por ejemplo; hay carreras deportivas truncadas antes de arrancar como la de Len Bias, número uno del draft de la NBA que muere por sobredosis celebrando su éxito la mismísima noche que sale elegido.

Cada uno de los jugadores que vemos en cualquier partido de cualquier deporte tienen detrás una historia de ascenso y mérito, de selección, de cábala, de Charles Darwin. Me gusta mucho cuando voy por un sitio muy concurrido imaginar esas vidas, esas prisas, como la mía, caminando de un sitio para otro, tan cercanos a mí, tan alejados también, los unos de los otros. De dónde viene, adónde va, qué casualidad coincidir aquí y no verlos nunca más. O al revés, esas personas que ves a diario en una guagua, que incluso saludas, pero de la que no sabes nada de nada.

Roberto Dueñas, sentado en una parada de guaguas, Eddy Tavares recibiendo a Raúl Rodríguez e Himar Ojeda sin saber que la vida iba a cambiarle. Leo Messi de niño con la pierna rota a los meses de su llegada a Barcelona. Hay miles de ejemplos.

Desde la llegada de Diego Martínez todo en la UD siendo igual es distinto. Juegan más o menos los mismos, pero hay una seguridad y una creencia que se había perdido. No todo es gracias a la suerte, pero la suerte está teniendo consideración por la Unión Deportiva. El partido arranca con una oportunidad clara de Camello tras irse fácil de Álex Suárez; el primer gol llega tras un cabezazo de Fabio Silva tras un córner que el portugués consigue arrancar de la nada. En esa jugada hay una protesta previa entre el propio Silva y Gumbau y tras eso es el propio portugués el que se adelanta y anota. La cábala haciendo de las suyas por la causa amarilla.

A los doce minutos Lejeune lanza un cabezazo al larguero. Hubo varios acercamientos más de mucho peligro por parte del Rayo en la primera parte. Al descanso claramente lo extraño era el 0–1. En el 60 un córner desviado por Aridane hacia su portería hacía el 0–2. La sonrisa era amarilla; la nube negra para el Rayo. Jugando a sufrir la UD había subido la montaña. El 0–3 fue una preciosidad de Manu Fuster, ojalá con el viento de cara el pelotero del Albacete encuentre su lugar en el equipito nuestro.

El último gol, el encajado por la UD también fue un guiño del destino, en propia meta, cuando ya todo era confeti amarillo y azul. Ha cambiado la tendencia. 9 puntos de 12 disputados, más la victoria en Copa. Hay que disfrutar de la ola buena cuando llega.