Paulino Rivero: “Contamos y queremos seguir contando con Asier Garitano”

El presidente del Club Deportivo Tenerife fue protagonista este viernes en Deportes Canarias en la Onda, analizando toda la actualidad del club, tanto de dentro, como de fuera de los terrenos de juego. Rivero abordó la situación deportiva del equipo, que afronta mañana sábado una visita al Eldense con el objetivo de romper la dinámica de siete partidos sin ganar. En este sentido, el máximo dirigente recordó que el equipo lo conforman “los mismos jugadores, cuerpo técnico y la afición apoyando que al principio de la temporada. La ‘pelotita’ no ha querido entrar, y las lesiones nos han lastrado. No puede ser que el equipo haya cambiado tan radicalmente”.

Espero volver a ver al equipo que llamó poderosamente la atención en el primer cuarto del campeonato. Teníamos un Tenerife competitivo, con magníficas sensaciones y resultados, que nos llevaron a ocupar el primer puesto

El presidente de la entidad recordó además ciertos arbitrajes desfavorables sufridos por su escuadra en algunos encuentros. “En Elche nos pitan un penalti y una expulsión más que dudosos después de ir ganando. En Valladolid dan válido un gol en fuera de juego clarísimo, que no hace falta ver en VAR ni nada; no debimos perder”.

A pesar de esta mala racha de resultados, el entrenador Asier Garitano puede estar, por el momento, tranquilo con su futuro. Cuestionado por el grado de confianza en el entrenador en una escala de 0 a 10, Rivero no vacila: “Un diez como una catedral. Estamos muy satisfechos con su trabajo. Garitano no vino al Tenerife por un proyecto de seis partidos o de veinte. No ha venido solo para una temporada, ha venido para un proyecto diseñado para llevar al equipo a Primera División en tres o cuatro años, a medio plazo; y si lo logramos este mismo año, mejor que mejor”.

Esta misma semana, la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, Rosa Dávila, manifestó en La Brújula de Canarias que las obras ya en curso y reformas futuras para adecuar el Heliodoro Rodríguez López van por buen ritmo, y se mostró satisfecha al respecto,

Queremos un estadio digno, acorde con el nivel de desarrollo de una isla como Tenerife, y en estos momentos el Heliodoro no reúne los requisitos

Rivero aseguró que “dos millones de euros es una cantidad insuficiente para el Heliodoro, pero es un gesto en el presupuesto hasta ver cómo marcha el proceso administrativo. Veo que hay voluntad política y se pueden habilitar recursos, pero el proceso debe funcionar con la máxima agilidad para llegar a 2025 con un estadio totalmente renovado, empezando por las tripas del Heliodoro”.

En la entrevista habla también del mercado de fichajes de invierno, de los últimos movimientos en los servicios médicos del club, y de cómo afectará la próxima ampliación de capital de la Sociedad en el reparto accionarial