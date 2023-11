Ángel sigue esperando su oportunidad en el Tenerife y asume su rol desde el banquillo

El Club Deportivo Tenerife tendrá que jugar la segunda ronda de la Copa del Rey contra un histórico del fútbol nacional. El sorteo le deparó en suerte al conjunto insular medirse con el RC Deportivo de La Coruña; una eliminatoria que se jugará en Riazor el próximo miércoles 6 de diciembre, a partir de las 11:00 horas.

Independientemente de que esté en Primera RFEF, el Dépor es un gran club, con un gran estadio, una gran afición, y con el objetivo claro de subir a Segunda División. Es un emparejamiento muy bonito, con sus atractivos

Curiosamente, el Tenerife ya tuvo que desplazarse a Galicia en la primera ronda, eliminando entonces al Compostela.

En cuanto a los últimos resultados en Liga (dos empates y tres derrotas en las cinco últimas jornadas), el futbolista afirma que no ha perdido la ilusión y estoy convencido que la afición del Tenerife tampoco, pero tenemos que hacer méritos para que la gente siga yendo con ganas al estadio y sigan confianza en nosotros”.

En cuanto a su poca participación hasta el momento, con solo tres titularidades en 12 partidos, Ángel se muestra tranquilo. “Ahora tengo un papel desde el banquillo. Intento hacerlo lo mejor posible cundo me toca y trabajo duro para cuando llegue el momento. No es la primera vez que me pasa esto en mi carrera, estoy muy tranquilo”, concluyó.