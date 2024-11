El Parlamento europeo enviará una misión a Canarias para examinar la crisis migratoria

El presidente de la Comisi贸n de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento europeo, Javier Zarzalejos, se ha comprometido este mi茅rcoles con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a enviar una misi贸n al archipi茅lago para evaluar la crisis migratoria. Este compromiso incluye la realizaci贸n posterior de un informe exhaustivo con el que avalar que Bruselas otorgue a Canarias el tratamiento que requiere como frontera exterior europea.

Para Clavijo, tanto el resultado de esta reuni贸n como la mantenida con la presidenta del Parlamento europeo, Roberta Metsola, demuestran que las instituciones europeas 鈥渆st谩n tomando conciencia de que Canarias es la frontera sur de Europa y no solo de Espa帽a鈥. Seg煤n destac贸, todos coinciden en que la Ruta Atl谩ntica 鈥渆s ahora mismo el punto caliente migratorio de Europa鈥, por lo que requiere 鈥渞ecursos y soluciones鈥.

Adem谩s, el presidente del Gobierno auton贸mico ha destacado la importancia de que el presidente de la Comisi贸n LIBE tambi茅n haya garantizado un seguimiento minucioso al tratamiento que el Estado espa帽ol otorgue a Canarias en el plan de implementaci贸n del Pacto Europeo de Inmigraci贸n y Asilo que debe presentar antes de que acabe este a帽o.

Zarzalejos se comprometi贸 asimismo a mediar con el nuevo comisario de Interior y Migraci贸n -previsiblemente el austriaco Magnus Brunner- para que conozca sobre el terreno la situaci贸n de Canarias.

En cuanto al 鈥渟atisfactoria鈥 reuni贸n con la presidenta de la Euroc谩mara, Fernando Clavijo destac贸 el conocimiento que Metsola tiene de los problemas de las islas, al ser natural de Malta. Seg煤n explic贸, la titular del Parlamento europeo ha considerado importante el esfuerzo del Gobierno canario por poner el foco en Bruselas sobre la crisis migratoria y, en especial, sobre la necesidad de que la UE se implique en la acogida de los menores migrantes no acompa帽ados.

Frontex y Asilo

Por otra parte, Zarzalejos ha garantizado a Clavijo que, una vez tome posesi贸n la nueva Comisi贸n Europea, podr谩 comparecer en la comisi贸n de la Euroc谩mara que fiscaliza los asuntos migratorios. De esta forma, el titular de la Comisi贸n LIBE atiende de forma favorable la petici贸n que el jefe del Gobierno auton贸mico realiz贸 por carta hace tres semanas.

Ante la Comisi贸n LIBE ya han comparecido los responsables de las agencias europeas Frontex y la de Asilo. Ambos reconocieron que Espa帽a no ha solicitado el despliegue del Frontex ni ha firmado un acuerdo con la de Asilo.

Tras recibir esta informaci贸n, el presidente de Canarias dijo no entender que el Estado contin煤e sin aprovechar todos los instrumentos europeos ante la situaci贸n de emergencia migratoria del archipi茅lago. A su juicio, una mayor implicaci贸n de Frontex en la Ruta Atl谩ntica contribuir铆a a reforzar la lucha contra las mafias y a tener m谩s informaci贸n, sobre todo cuando la UE prev茅 incrementar el presupuesto de esta agencia de control de fronteras.

Adem谩s, Fernando Clavijo record贸 que el apoyo de la Agencia de Asilo facilitar铆a la tramitaci贸n de la solicitud de protecci贸n internacional de los m谩s de 5.400 menores no acompa帽ados acogidos en la actualidad en las islas, especialmente la de los ni帽os y ni帽as malienses que son m谩s de 1.000.

La intensa jornada del presidente de Canarias incluye una intervenci贸n en el pleno del Comit茅 de Regiones (CdR) centrada tambi茅n en la crisis migratoria. En dicho foro, Clavijo reclama a Bruselas la activaci贸n de una estrategia global para acoger a los menores migrantes no acompa帽ados.

Su discurso ha puesto el foco en la necesidad de que la Uni贸n Europea (UE) pacte un 鈥mecanismo homog茅neo y espec铆fico鈥 para la distribuci贸n de los menores migrantes entre todos los Estados. A su juicio, 鈥淓uropa, fiel a sus valores, debe garantizar los derechos de la infancia鈥.

Por una estrategia global de la UE

El titular del Gobierno canario ha informado de la situaci贸n l铆mite que vive el archipi茅lago con la acogida en solitario de m谩s de 5.400 menores migrantes no acompa帽ados, ni帽os y ni帽as que no est谩n recibiendo la atenci贸n integral a la que tienen derecho seg煤n la legislaci贸n internacional. 鈥淣uestras regiones no pueden convertirse en centros de atenci贸n a estos menores, donde quedan confinados, recayendo toda la responsabilidad en nuestros medios鈥, dijo.

Ante esta situaci贸n, Fernando Clavijo ha apostado porque la Comisi贸n Europea articule 鈥渓a manera de garantizar un reparto y un trato armonizado, digno y equitativo de los menores entre los Estados miembros, aliviando la presi贸n sobre las autoridades locales que deben dedicar sus fondos de atenci贸n a la infancia al fen贸meno migratorio europeo鈥. "Necesitamos contar con el apoyo firme de las instituciones europeas, la solidaridad compartida de todos los Estados miembros y una financiaci贸n justa y adecuada que permita hacer frente a la gesti贸n de este reto migratorio鈥, subray贸 ante el pleno de CdR.

Adem谩s de su reuni贸n con Metsola, con Zarzalejos y su intervenci贸n ante el pleno del Comit茅 de Regiones, Fernando Clavijo tambi茅n ha informado de la crisis migratoria que sufre Canarias a los m谩ximos representantes del Grupo Renew en el Parlamento europeo, adem谩s de a la delegaci贸n espa帽ola de la CdR que participa en la conmemoraci贸n del 30 aniversario de este organismo.

Torres espera retomar "pronto" las negociaciones con el PP sobre el reparto de menores migrantes no acompa帽ados

El ministro de Pol铆tica Territorial y Memoria Democr谩tica, 脕ngel V铆ctor Torres, conf铆a en que se pueda retomar "pronto" las negociaciones con el Partido Popular sobre la modificaci贸n del art铆culo 35 de la Ley de Extranjer铆a que permita una acogida reglada de los menores migrantes no acompa帽ados en todo el territorio nacional.

As铆 lo ha se帽alado en declaraciones a los medios en Bruselas, donde se re煤ne este mi茅rcoles con la comisaria de Interior, Ylva Johansson, y con el comisario de Gesti贸n de Crisis, Janez Lenarcic, antes de asistir al debate sobre los 30 a帽os del Comit茅 Europeo de las Regiones, en el que tambi茅n intervendr谩n varios presidentes auton贸micos.

"Espero que podamos volver pronto a la negociaci贸n para que esos menores puedan ser reubicados con el apoyo de las comunidades aut贸nomas, muchas de ellas presididas por el PP

Torres ha recordado que el Gobierno ya remiti贸 una carta a la presidenta de la Comisi贸n Europea, Ursula von der Leyen, tal y como se acord贸 en la Comisi贸n Interministerial celebrada el pasado 29 de octubre, lo que da cumplimiento a la 煤ltima condici贸n que plante贸 el PP, al que ha invitado a fijar una fecha para reabrir las conversaciones.

El objetivo del Gobierno es alcanzar cuanto antes un acuerdo sobre esta modificaci贸n legislativa, en la que se lleva trabajando desde el comienzo de la presente legislatura con el Gobierno de Canarias.