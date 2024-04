UD Las Palmas Vs Sevilla: The rookie wall

En la NBA hay un concepto que se maneja cada a√Īo porque suele darse de manera m√°s o menos constante: el de aquel jugador debutante que empieza despuntando, pero que llegado a un punto del a√Īo aquello que antes hac√≠a como en sus sue√Īos, sin esfuerzo y que daba resultado ahora no da, no llega. A este fen√≥meno se le conoce en el mundillo como el rookie wall, el muro al que se enfrentan los nuevos en este inmenso universo distinto a todo que es el baloncesto americano. Llega como el hombre del saco, como el ‚Äúhombre del mazo‚ÄĚ que dec√≠a Perico Gonz√°lez en las m√≠ticas retransmisiones ciclistas junto a Carlos de Andr√©s y creo que ha llegado tambi√©n a la Uni√≥n Deportiva Las Palmas cuando la meta ya est√° ah√≠, a ojos de todos, a pocos kil√≥metros, pero lo cierto es que lo que antes ca√≠a de cara ahora sale cruz.

Esta vez el partido arranc√≥ con la expulsi√≥n de Coco. Sobre esto dos consideraciones: el f√ļtbol ya no es un deporte para vivir in situ, es un deporte pensado para consumirlo en la tele: una decisi√≥n clave no se explica al que est√° all√≠, pero s√≠ al que est√° en Australia viendo el partido. La segunda consideraci√≥n es un grito en una cueva: no puede ser que el √°rbitro saque amarilla, le avisen y recule, expulsando al jugador y que luego se vea en televisi√≥n, al rato, por un WhatsApp que te env√≠an o en tu casa, a las horas, que lo que sucede es que el atacante golpea al defensor y acaba en el suelo y que un equipo se quede el 95% del partido con un jugador menos.

Se debe decidir r√°pido, claro, el dinamismo es importante, pero es m√°s importante que el que reparte justicia sea justo

Una patada, un tropez√≥n de Gudelj con Coco no puede ser roja porque no es, casi, ni falta. El resto del partido fue un quiero y no puedo. La UD tuvo el bal√≥n y el Sevilla el peligro. Un gran cabezazo de En Nesyri fue el 0‚Äď1 al descanso y todo lo que se rem√≥ acab√≥ en la orilla con el remate a puerta vac√≠a de Lukebakio tras fallo del debutante en casa Aar√≥n Escandell.

Queda rematar el a√Īo, hay ocho equipos que se cambiar√≠an por la UD ahora mismo, sin pensarlo, nosotros mismos habr√≠amos firmado esta situaci√≥n en agosto. Hasta hace nada se hablaba de las opciones de Europa es cuesti√≥n de resistir la ola y sacar los puntos que hagan que se llegue a meta.