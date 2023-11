Nico Brussino: “Tengo el deseo de jugar en Euroliga”

Los números hablan. Nico Brussino es el jugador más destacado del comienzo de temporada del Dreamland Gran Canaria, un equipo tan irregular en la Liga Endesa como dominante en la Eurocup. El alero de Las Parejas (Argentina) tiene claro que está en el momento justo para dar un “paso más en su carrera”: “El deseo que tengo es el de mejorar y tratar de jugar en Euroliga. Si sigo en este camino, haciendo las cosas bien, las oportunidades llegarán”, señaló en una entrevista en Onda Cero Canarias.

El internacional albiceleste está firmando un extraordinario comienzo de temporada. En la Liga Endesa promedia esta temporada 15 puntos por partido, con actuaciones tan brillantes como la que rubricó en la pista del Baskonia: 19 puntos, 11 rebotes y cinco asistencias que le convirtieron en el jugador más destacado de la jornada.

Los números dicen eso. Me siento bien y tengo la confianza que me dan el entrenador y los compañeros, que hacen que me sienta muy cómodo y que las cosas me estén saliendo bien. Creo que lo principal es ayudar al equipo a ganar y eso lo estoy haciendo