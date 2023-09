Más de 100.000 alumnos vuelven este lunes a las aulas canarias

Este lunes acaban las vacaciones de forma oficial y las familias de Canarias tienen que prepararse para que pequeños y jóvenes vuelvan a las aulas. Este lunes 11 de septiembre se inicia del curso en Educación Infantil y Primaria y en Secundaria Obligatoria.

Al día siguiente, el 12 de septiembre, empiezan las clases para el alumnado de enseñanza no obligatoria: Bachillerato, Bachillerato de Personas Adultas, Educación Secundaria Obligatoria, Programas de Formación Profesional Adaptada, Formación Profesional y Educación Básica de Personas Adultas, Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música, Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño, Enseñanzas Deportivas, Aulas Mentor, Informática básica y Enseñanzas Artísticas Superiores de Música, de Diseño y de Arte Dramático.

El curso específico de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio arranca el 18 de septiembre y las Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial comienzan el 20 de septiembre.

Más adelante, el 25 de septiembre comienzan That´s English!, la preparación para pruebas de acceso a Ciclos Formativos y Preparación para la prueba libre GESO. Por último, el 29 de enero se inicia el segundo semestre de Enseñanzas Artísticas Superiores de Música, de Diseño y de Arte Dramático.

En el próximo curso escolar, en el periodo de vacaciones correspondiente a la Navidad el estudiantado acudirá a clases hasta el viernes 22 de diciembre de 2023 y se reincorporará el lunes 8 de enero de 2024. En Semana Santa, las vacaciones se extenderán del 25 al 29 de marzo de 2024.

El Calendario escolar: qué días no habrá clase

Los festivos nacionales y de la Comunidad Autónoma correspondientes a 2023 para el próximo periodo lectivo incluyen:

El 8 de septiembre, en Gran Canaria: festividad de Nuestra Señora del Pino.

El 15 de septiembre, en Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa: festividad de Nuestra Señora de la Peña y la de Nuestra Señora de Los Volcanes.

El 25 de septiembre, en El Hierro: festividad de Nuestra Señora de Los Reyes.

El 9 de octubre, en La Gomera: festividad de Nuestra Señora de Guadalupe.

El 12 de octubre: Fiesta Nacional de España.

El 1 de noviembre: Todos los Santos.

El 6 de diciembre: Día de la Constitución Española.

7 de diciembre: Día del Enseñante y del Estudiante

El 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

1 de mayo: Fiesta del Trabajo

30 de mayo: Día de Canarias

Por otra parte, la celebración de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) será el 5, 6, 7 y 8 de junio en convocatoria ordinaria, y el 3, 4 y 5 de julio en la extraordinaria.

Puedes consultar el calendario escolar completoen esta dirección - enlace

Las ampas canarias piden alternativas para los menores de 2 años que no pueden iniciar el curso por falta de infraestructuras

La Confederación Regional de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado de Canarias (Confapa Canarias) ha reclamado a las administraciones públicas una alternativa para atender al alumnado de Educación Infantil de 2 años que no podrá iniciar el curso con normalidad por no contar con las infraestructuras necesarias para ello.

Problemas para los niños menores de 3 años en algunas zonas de Canarias | EP

Las infraestructuras están previstas en la planificación de la propia Consejería de Educación regional y solicitamos de manera urgente una respuesta a las familias que se han visto afectadas, especialmente a las madres que contaban con la escolarización de sus hijos e hijas para incorporarse al mercado laboral

Por ello, ha propuesto que Educación “busque alternativas en coordinación con los ayuntamientos y las escuelas infantiles privadas” con el objetivo de “garantizar que el alumnado reciba la atención educativa comprometida”.

Queremos todas las explicaciones oportunas, con datos pormenorizados de la situación y previsión de cada centro

Las ampas canarias han lamentado que se haya informado a los equipos directivos de los centros afectados, pero no a las familias, “pese al compromiso de consejero de mantener una vía abierta y fluida de comunicación con las organizaciones representantes de las familias”

A su juicio, dado que los equipos docentes y el personal auxiliar para atender a este alumnado estaban nombrados e incorporados a los centros, “se hace necesario también explicar qué funciones se les asignará en ausencia del alumnado”.

Enfrentamiento entre Gobierno y oposición por las plazas de 0 a 3 años

El nuevo consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, denunció hace unos días que las 1.196 plazas de 0 a 3 años prometidas por el anterior presidente autonómico, Ángel Víctor Torres, para el curso 2023-2024, no estarán disponibles en septiembre.

Nos hemos encontrado con un problema y hay muchas razones por las que estas plazas públicas tendrán que esperar hasta enero del próximo año, cuando estarán en marcha o se pondrán en marcha

Hipólito Suárez | Consejero de Educación del Gobierno de Canarias

El PSOE no ve el problema de esta manera y acusa al nuevo equipo gestor en la consejería de "dejarse llevar" y no hacer el trabajo previsto en tiempo y forma cuando el anterior ejecutivo dejó todo listo para que no se produjeran problemas en este sentido.

Marcos Hernández | Portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Socialista

Pacto Canario por la Educación

Tal y como anunció en su discurso de investidura el nuevo presidente de Canarias, Fernando Clavijo, habrá un pacto por la educación en Canarias o al menos se tratará de llevar a cabo.

El consejero Suárez confirmó contactos con exconsejeros y exconsejeras del Gobierno de Canarias para que unos días también ormen parte de ese gran Pacto por la Educación.

Tenemos que ser capaces de trabajar desde el diálogo, desde el consenso para ser capaces de llevar a cabo una gestión impecable

El consejero se ha fijado como prioridades las infraestructuras educativas así como de los alumnos con necesidades especiales o de instaurar la psicología en las aulas para "trabajar la salud mental en los centros educativos".