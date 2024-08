Maikel Mesa: "Necesitaba jugar en el Tenerife"

Maikel Mesa fue presentado de manera oficial este jueves como jugador del CD Tenerife. El tinerfe√Īo regresa al equipo en el que se form√≥ pero no tuvo la oportunidad de dar el salto como profesional. Durante su trayectoria en otros equipos, el jugador fue objeto de diversos gestos y declaraciones pol√©micas que enfadaron a la que vuelve a ser su afici√≥n, por lo que reiter√≥ sus disculpas, y tuvo la oportunidad de explicarse.

Entre los episodios m√°s destacados y que hirieron al tinerfe√Īismo, destaca el hecho de que se se√Īalara el escudo de la UD Las Palmas cuando era jugador del 'eterno rival' de los blanquiazules y marc√≥ un gol, o cuando hizo la siguiente declaraci√≥n: "Siempre me he sentido querido por Las Palmas, soy canario y me siento identificado con la Uni√≥n Deportiva. Nunca he tenido cercan√≠a con el Tenerife, es un club que me da un poco igual".

Necesitaba jugar aquí, vestir esta camiseta y estar con mi gente

Al aterrizar a la isla hace ya algunos d√≠as tras concretarse su fichaje, Mesa pidi√≥ perd√≥n por todo aquello, pero hoy, en su puesta de largo oficial, ha querido cerrar definitivamente estos cap√≠tulos. "La gente que me conoce sabe los a√Īos que llevaba persiguiendo este sue√Īo, para m√≠ es estar en mi casa, con mi gente, es lo m√°s especial en mi carrera", y record√≥ que se form√≥ como jugador "y como persona aqu√≠. Vestir esta camiseta es algo diferente para m√≠. Sab√≠a que se iba a dar, lo sent√≠a as√≠ y creo que me lo merezco despu√©s de tantos a√Īos fuera. Necesitaba jugar aqu√≠, vestir esta camiseta y estar con mi gente". Para zanjar el asunto, el centrocampista insisti√≥ en que se equivoc√≥ "y pido disculpas otra vez a la gente que se sinti√≥ ofendida por mis palabras en aquel momento. De los errores se aprende, quiz√° ten√≠a un resentimiento por no estar aqu√≠, pero empezamos de cero. He hecho todo lo posible por estar aqu√≠, en casa, y vengo a sumar".

El futbolista ha renunciado a un gran contrato con su anterior club, el Zaragoza, y ser√° jugador del Tenerife perdonando una suma importante de dinero para √©l mismo, pero no tuvo dudas cuando el director deportivo del club, Mauro P√©rez, lo tante√≥ en este mercado de fichajes. "Cuando me llam√≥ Mauro P√©rez le dije que claro que quer√≠a venir al Tenerife. Sab√≠a que iba a ser una operaci√≥n muy complicada porque ten√≠a dos a√Īos de contrato en el Zaragoza, ven√≠a de marcar 11 goles y jugarlo todo. Todos hemos puesto mucho para que esto se diera y se lo tengo que agradecer al club. Para m√≠ era dif√≠cil plante√°rselo a mi club, pero por venir al Tenerife me daba igual todo", explic√≥ el tinerfe√Īo, que manifiesta llegar al Tenerife "en el mejor momento de mi carrera".

Me ha costado muchos a√Īos llegar aqu√≠, siempre quise estar aqu√≠

Visiblemente emocionado, Mesa expuso que no todos los futbolistas "llegan a su casa cuando desean. Me ha costado muchos a√Īos llegar aqu√≠, siempre quise estar aqu√≠. No me gustaba subirme a un avi√≥n e irme dejando a la familia. Se ha dado as√≠ y ya no quiero mirar hacia atr√°s, quiero disfrutar el presente y no perderme en el pasado", y respecto a lo que puede aportar deportivamente al equipo para esta nueva temporada que est√° a punto de empezar, valor√≥ que siempre intenta "mejorar como futbolista. Mi idea es ser mejor hoy que ayer. Tengo el list√≥n alto, pero eso me gusta porque siempre me intento superar. Tengo ganas de aportar el m√°ximo, sean goles o asistencias"