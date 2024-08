Los jugadores de Las Palmas, satisfechos con el punto ante el Real Madrid

Los jugadores de la UD Las Palmas valoraron de manera satisfactoria el punto logrado en la noche del jueves contra el Real Madrid en el Estadio de Gran Canaria. Nada m谩s concluir el encuentro, el goleador local Alberto Moleiro explic贸 la jugada de su gol, que lleg贸 a los cuatro minutos de partido. "Vi el espacio con Oli (McBurnie). Me devolvi贸 muy bien el bal贸n y no me lo pens茅, fui hacia adelante y tuve la fortuna de que fue gol", a帽adiendo que, a pesar de haber sumado solo 2 puntos de 9 posibles en las primeras tres jornadas de Primera Divisi贸n, "tenemos que seguir as铆".

Por su parte, el portero Jasper Cillessen, muy inspirado durante el partido abortando las pocas oportunidades de gol que los insulares concedieron a los madrile帽os, se帽al贸 que Las Palmas quer铆a jugar su habitual juego. "No ten铆amos miedo al Real Madrid porque si juegas con miedo es un partido muy dif铆cil. Si vas hacia atr谩s el Real Madrid te marca, quer铆amos jugar nuestro estilo y creo que hicimos un buen partido", concluy贸 el cancerbero, que solo encaj贸 gol desde el punto de penalti ante Vinicius, aunque incluso estuvo cerca de detenerlo.

Por 煤ltimo Javi Mu帽oz indic贸 en zona mixta que ten铆an claro "el partido que ten铆amos que hacer y el equipo sali贸 muy bien". El centrocampista explic贸 que Las Palmas estaba "haciendo lo que nos gusta, siendo protagonistas con el bal贸n y sin conceder ocasiones claras al Real Madrid. Nos pusimos por delante y fue una pena no poder aguantar el uno a cero hasta el final".