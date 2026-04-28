La inseguridad en Schamann continúa y sus vecinos se hartan

Los empresarios del barrio de Schamann no tienen respuesta del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Vecinos y comerciantes siguen reuniendo firmas para que se adopten medidas. El malestar se ha instalado en la zona comercial al comprobar que los hurtos y robos continúan en Pedro Infinito

Vecinos y empresarios de esta conocida arteria comercial llevan meses alertando de un deterioro progresivo de la seguridad en la zona, pero en las últimas semanas la preocupación ha dado paso a la indignación. Robos, altercados y una creciente sensación de impunidad forman parte del día a día en el barrio. Hace dos semanas mantuvieron una reunión con responsables municipales y reclamaron la instalación de cámaras.

El clima de inseguridad se ha visto agravado por el asesinato de un empresario vinculado al entorno comercial, un suceso que ha sacudido profundamente a la comunidad. Aunque la Policía mantiene abiertas varias líneas de investigación, el caso ha incrementado la percepción de vulnerabilidad entre quienes viven y trabajan en Pedro Infinito. Entre sus principales demandas figura el refuerzo de la presencia policial, especialmente en horario nocturno, así como la instalación de más cámaras de videovigilancia en puntos considerados conflictivos.Nauzet Martín es el presidente de esta zona comercial